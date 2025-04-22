長沙灣平治避查撞2車　警拘2男涉狂亂駕駛等6宗罪

人員其後於長沙灣興華街西與深旺道交界發現該涉事私家車，惟該司機沒有按指示停下，並加速向前撞向兩輛私家車後，往美孚方向逃去。人員經進一步調查後，發現案發時該私家車套上屬於他人登記的車牌。事件造成一名私家車男司機及一名男乘客受輕傷。

深水埗警區交通部人員上周四(17日)上午約10時在長沙灣深盛路截查白色平治私家車時，司機拒絕合作，並駕駛該私家車沿深盛路往興華街西方向逃去。

經深入調查後，人員於上周六(19日)下午在青衣區拘捕一名31歲姓鍾本地男子及一名30歲姓方本地男子，涉嫌狂亂駕駛、阻礙警務人員執行職務、偽造文件、藏有攻擊性武器、管有他人身份證及盜竊。該名姓鐘本地男子另涉嫌無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。人員於同一個地點尋獲涉事私家車。

該名31歲男子已被暫控一項狂亂駕駛罪、一項阻礙警務人員執行職務罪及一項偽造文件罪，案件將於周五(25日)早上在西九龍裁判法院提堂。該名30歲男子則獲准保釋候查，將於下月中旬向警方報到。

網上影片中可見，當日涉事平治在興華街西被困車龍中，同時有一輛警車在旁。當警員下車上前了解、車龍開始消散時，平治突然駕駛離開，往美孚方向逃去，而當時平治的車頭損毀，懷疑早前已撞及其他車輛。