長沙灣幸福邨男子倫常命案　繼子被控誤殺還押　妻及繼女涉妨礙司法公正准保釋 (更新)

長沙灣幸福邨中年男子倒斃家中，消息指警方拘捕他的3名家人，涉嫌謀殺及「夾口供」。(資料圖片)

長沙灣幸福邨周一(8日)有一名40多歲男子在家中暈倒個案，警方接報到場後已發現他當場死亡，但身上有可疑傷痕。警方經調查後，今(11日)拘捕死者的3名家人，分別為59歲的妻子、22歲繼子及33歲繼女，並落案起訴繼子一項誤殺罪，以及妻子和繼女合共一項妨礙司法公正罪，據悉兩人涉嫌「夾口供」隱瞞事實，案件今日(11日)在西九龍裁判法院提堂，當中22歲繼子涉誤殺還押，妻子和繼女則准保釋，10月3日再訊。

死者 身上有可疑傷痕 據悉曾與繼子發生打鬥

警方指，在周一(8日)下午1時56分接獲一名女子報案，指其丈夫在幸福邨福明樓一單位內暈倒。救護人員趕赴現場，發現一名44歲男子倒臥該單位客廳，他被送往明愛醫院治理，於同日下午2時25分被證實死亡。警方經調查後，拘捕死者的22歲繼子、59歲妻子及33歲繼女。

據了解，該名40多歲男子與50多歲妻子及兩名繼子女同住，警方據悉早前男死者曾與繼子發生爭執打鬥，正調查繼子是否與案件有關，初步不排除死者是被襲擊致死。