長沙灣潤發倉庫三級火兩消防送院　5學校及附近民居1600人疏散 (持續更新)

警方和消防接報趕至現場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，於下午2時10分將火警升為三級。消防在火場內救出2名工人，其中1人報稱手部燒傷，經治理後毋須送院，其餘1人未有大礙；另有2名消防員感到不適送院。

【16:00更新】 長沙灣一個棄置貨倉發生火警！事發在今日下午1時50分，現場是長沙灣發祥街1號潤發倉庫，貨倉二樓懷疑首先起火，火勢十分猛烈，多處窗戶均冒出大量黑濃煙，畫面震撼，驚動多名途人報警。

5學校及附近民居疏散

現場附近一帶煙霧瀰漫，加上濃煙帶刺鼻氣味，有警員佩戴防毒面具。現場附近5間學校及民居，合共1,600人需要疏散。有小學生懷疑聞到煙味不適，消防亦呼籲居民關窗。

運輸署： 荔發街全線封閉

運輸署指，受火警影響，荔發街(來回方向)的全線現已封閉；發祥街西的部分行車線亦已封閉。受影響過海巴士路線第914號線及九巴第12及296C號線現已改道行駛。深水埗民政事務處已開放深水埗體育館，即深水埗康樂文化大樓二樓，作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。

華潤集團：早前委託承辦商拆卸 已安置受影響工友

起火的倉庫屬於華潤集團，今年1月以補地價逾137億元，發展私人商住項目，可建樓面約158萬平方呎，預計提供約2,500伙。華潤集團表示，早前委託承辦商拆卸該建築物，公司對火警極度關注，承辦商會全面配合政府調查。華潤指已安置受影響工友，並對受影響人士致以慰問，將全面檢視建築物防火安全措施。