長沙灣爆水管兼路陷 的士墮坑插入水中變「潛艇」(有片)

的士司機及乘客意外後自行脫困，其中乘客離開現場，而的士司機則腳部受傷，感到頭暈及四肢麻痺，須送院治理。吊車上午9時許到場將墮坑的士吊走。據了解，司機當時疑被積水阻礙未能看清路陷情況，原打算向右切線，惟剛巧有巴士駛過，故遂繼續行駛，未料的士墮坑。

長沙灣發生爆食水管和路陷。今日(29日)凌晨零時長沙灣荔枝角道近蝴蝶谷道，發生水管爆裂，路面亦出面路陷，出現3米乘5的巨坑。當時一輛載客的士沿中線駛至上址墮入大坑，涉事的士左邊車身有如半邊插入地下，同時被爆水管所湧出的「洪水」浸沒，僅有車尾露出水外，猶如變成「潛水艇」。

水務署：涉事水管為食水喉

水務署表示，今日凌晨接獲報告指荔枝角道近長沙灣警署有地下水管爆裂，經了解後確認涉事水管為一條直徑750毫米食水供水管，遂暫停相關喉管部份的供水，事故現階段未有影響食水供應。為配合緊急維修工程，現場已實施臨時交通措施，荔枝角道往旺角方向近蝴蝶谷道的道路需暫時封閉。署方就有關事故對公眾構成不便表示歉意。

署方表示，工程團隊在警方協助下正進行清理工作。為保障道路使用者安全，也安排雷達檢測路陷附近路面的管道，並會聯同渠務署及路政署作進一步檢視以了解事故成因，以及所需的路面修復範圍及安排細節。同時，工程團隊以就事故的緊急維修工程作好準備，以配合相關水管維修及路面修復工作。

近蝴蝶谷道的全線仍然封閉

清晨6時半，運輸署宣佈，因水管爆裂，荔枝角道(往旺角方向)近蝴蝶谷道的全線仍然封閉。於葵涌道(往旺角方向)及蝴蝶谷道(往荔枝角道方向)的車輛不能駛入荔枝角道(往旺角方向)。受影響巴士第40、268X、63X、904、2A、6C、2X、32、42、30、50及795X號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如荔枝角道。