長沙灣爆水管路陷的士墮坑　水務署料明早6時前重開所有行車線 (有片)

長沙灣爆水管兼路陷 的士墮坑被淹沒 (網上圖片)

長沙灣發生爆食水管和路陷。今日(29日)凌晨零時長沙灣荔枝角道近蝴蝶谷道，發生水管爆裂，路面亦出面路陷，出現3米乘5的巨坑。當時一輛載客的士沿中線駛至上址墮入大坑，涉事的士左邊車身有如半邊插入地下，同時被爆水管所湧出的「洪水」浸沒，僅有車尾露出水外，猶如變成「潛水艇」。 的士司機報稱未及切線 的士司機及乘客意外後自行脫困，其中47歲陳姓乘客離開現場，59歲蕭姓的士司機則腳部受傷，感到頭暈及四肢麻痺，須送院治理。吊車上午9時許到場將墮坑的士吊走。蕭先生稱，當時疑被積水阻礙未能看清路陷情況，原打算向右切線，惟剛巧有巴士駛過故收慢等待，未料的士墮坑。

水務署：涉事水管為食水喉 水務署早上在旗下專頁「滴惜仔」表示，今日凌晨接獲報告指荔枝角道近長沙灣警署有地下水管爆裂，經了解後確認涉事水管為一條直徑750毫米食水供水管，遂暫停相關喉管部份的供水，事故現階段未有影響食水供應，對公眾構成不便表示歉意。署方又稱，同時有安排雷達檢測路陷附近路面的管道，初步探測地下結構狀況沒有異樣，會聯同渠務署及路政署作進一步檢視以了解事故成因，以及所需的路面修復範圍及安排細節。 署方傍晚6時許表示，爆裂的是一條連接直徑750毫米的主水管的300毫米的食水供水管出現爆裂，屬於1960年代敷設的鑄鐵製食水喉管，供應長沙灣附近一帶食水。水務署正詳細調查事件，將於兩星期內向發展局提交報告，又稱為審慎起見，今明兩日將進一步在荔枝角道往荃灣方向的快線進行透地雷達探測。