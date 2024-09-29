長沙灣爆水管路陷的士墮坑　水務署料明早6時前重開所有行車線 (有片)

長沙灣發生爆食水管和路陷。今日(29日)凌晨零時長沙灣荔枝角道近蝴蝶谷道，發生水管爆裂，路面亦出面路陷，出現3米乘5的巨坑。當時一輛載客的士沿中線駛至上址墮入大坑，涉事的士左邊車身有如半邊插入地下，同時被爆水管所湧出的「洪水」浸沒，僅有車尾露出水外，猶如變成「潛水艇」。
的士司機報稱未及切線
的士司機及乘客意外後自行脫困，其中47歲陳姓乘客離開現場，59歲蕭姓的士司機則腳部受傷，感到頭暈及四肢麻痺，須送院治理。吊車上午9時許到場將墮坑的士吊走。蕭先生稱，當時疑被積水阻礙未能看清路陷情況，原打算向右切線，惟剛巧有巴士駛過故收慢等待，未料的士墮坑。
水務署：涉事水管為食水喉
水務署早上在旗下專頁「滴惜仔」表示，今日凌晨接獲報告指荔枝角道近長沙灣警署有地下水管爆裂，經了解後確認涉事水管為一條直徑750毫米食水供水管，遂暫停相關喉管部份的供水，事故現階段未有影響食水供應，對公眾構成不便表示歉意。署方又稱，同時有安排雷達檢測路陷附近路面的管道，初步探測地下結構狀況沒有異樣，會聯同渠務署及路政署作進一步檢視以了解事故成因，以及所需的路面修復範圍及安排細節。
署方傍晚6時許表示，爆裂的是一條連接直徑750毫米的主水管的300毫米的食水供水管出現爆裂，屬於1960年代敷設的鑄鐵製食水喉管，供應長沙灣附近一帶食水。水務署正詳細調查事件，將於兩星期內向發展局提交報告，又稱為審慎起見，今明兩日將進一步在荔枝角道往荃灣方向的快線進行透地雷達探測。
李耀培：遇水浸可借大車評估水深
中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向《am730》指，駕駛者和乘客若遇上類似今次事件，在緊急情況下應立即解開安全帶和離開車廂，如果車門未能打開，便應經車窗位置逃生，必要時可抽出座位頭枕，並以其不銹鋼擊碎左右兩側車窗，但提醒車頭和車尾的玻璃一般會有鐵膜保護，難以擊破。他表示，汽車在淡水沒頂一段時間，維修成本會很高，若浸在鹹水則只能報廢(total loss)。
李耀培續說，的士上兩人幸在路陷位置進一步擴大前成功逃生，又指駕駛者發現前方路面水浸時，「唔知前面有冇再深啲」，應先停車並留意大車駛過時水深有多高，因私家車和的士等車種車底較矮，強行駛過有機會使車輛被水抬起繼而失控，水深及私家車車輪一半高時便不適宜行車。他指，本港近期不時有水管爆裂意外發生，希望政府能盡快處理需要維修或有相關跡象的渠管，避免同類事件再發生。
國際專業保險諮詢協會會長羅少雄接受《am730》查詢表示，汽車如果有購買涵蓋車輛既有設備、俗稱「全保」的綜合汽車保險，保險公司便會賠償予車主，但第三者責任保險則不包括車身，若車主只有第三保，只能追究負責道路或喉管保養的政府部門。不過，若這是政府做足預防措施下突然出現的問題，即屬不可抗拒、無法預計，他坦言受害人也很難就意外追究。水務署表示，會為的士車主就索償提供適切協助。
受影響路段快線已重開
運輸署早上6時半宣布，因水管爆裂，荔枝角道往旺角方向近蝴蝶谷道的全線仍然封閉，於葵涌道往旺角方向及蝴蝶谷道往荔枝角道方向的車輛不能駛入荔枝角道往旺角方向，受影響巴士第40、268X、63X、904、2A、6C、2X、32、42、30、50及795X號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如荔枝角道。
水務署指，工程團隊正進行緊急維修及相關路面修復工程，荔枝角道往旺角方向快線今日下午約6時已恢復行車，預計明日早上6時前全面重開荔枝角道往旺角方向的行車線。