長沙灣爆水管路陷 駛經的士墮坑遭水淹 司機乘客幸脫險

昨日凌晨約零時30分，長沙灣警署對開一段荔枝角道往旺角方向，有一條1960年代敷設、直徑300毫米的鑄鐵製食水供水管爆裂，大量黃泥水夾雜沙石從地底湧出來。路陷位置當時有一輛正前往觀塘的載客的士，車輛隨即向左前方下陷。網上片段顯示，59歲蕭姓的士司機一度嘗試踩油脫困，惜不成功，他和47歲陳姓乘客及後自行離開車廂逃生。

長沙灣荔枝角道昨凌晨有地下水管爆裂，一輛駛經的士掉入因路陷而成的坑洞，在食水夾雜黃泥持續湧出的同時，坑洞亦繼續擴大，最終整輛的士約一個半小時後幾乎沒頂，幸的士司機和乘客及時逃生。司機憶述發現水浸時已打算切線，惟等待期間突然「嘭」一聲路面便開始下陷，他及後報稱不適送院治理，墮坑的士損毀嚴重。水務署事後進行緊急維修和路面修復工程，預計今早可全面重開荔枝角道往旺角方向的行車線，並在兩星期內向發展局交報告。

司機笑言：最擔心兩部電話

駕駛的士20年的蕭先生憶述事發一刻指，駛至意外現場時發現路面水浸，故打算切線至快線繼續行車，但見快線有一輛巴士駛來，遂收慢停低待巴士駛過後再切線，詎料當刻突然聽到「嘭」一聲巨響，的士隨即傾側，兩人下車逃離時水位已及腳眼，坑洞及後繼續擴大，水位亦持續上升。他指從未遇過類似事件，又笑言最擔心車內兩部電話，事後因腳部受傷、感到頭暈及四肢麻痹送院治理。

水務署工人趕抵現場後，在凌晨5時許關上水掣，水退後可見坑洞面積4米乘4米、深5至6米。工人之後把一帶積水抽走，再把浸在坑內近10小時的的士吊起，左前輪當時已布滿泥濘，車頭和車身損毀嚴重。水務署指，事後已立即進行供水調度，未有影響食水供應，並已安排雷達檢測路陷附近路面管道，初步探測地下結構狀況沒有異樣，會聯同渠務署及路政署作進一步檢視以了解事故成因，對公眾構成不便致歉。

李耀培促當局及時維修渠管

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指，駕駛者和乘客若遇上類似事件，在緊急情況下應立即解開安全帶和離開車廂。如果車門未能打開，便應經車窗位置逃生，必要時可抽出座位頭枕，並以其不銹鋼配件擊碎左右兩側車窗；但提醒車頭和車尾的玻璃一般會有鐵膜保護，難以擊破。他表示，汽車在淡水沒頂一段時間後，維修成本會很高，若浸在鹹水則只能報廢(total loss)。

李耀培續說，的士上兩人幸在路陷位置進一步擴大前成功逃生，又指駕駛者發現前方路面水浸時，「唔知前面有冇再深啲」，應先停車並留意大車駛過時水深有多高，因私家車和的士等車種車底較矮，強行駛過有機會使車輛被水抬起繼而失控，水深及私家車車輪一半高時便不適宜行車。他指，本港近期不時有水管爆裂意外發生，希望政府能盡快處理需要維修或有相關跡象的渠管，避免同類事件再發生。