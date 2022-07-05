長沙灣睿峰易手撤「呼吸plan」　消委會收20宗投訴

長沙灣新盤「睿峰」因發展商中國恒大股權易手，部分買家採用原發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」高成數按揭即90%一按，惟項目轉讓後，現發展商只提供80%一按，換言之相關買家在期限內，若未完成交易或無法上會即被殺訂。

立法會議員鄧家彪與江玉歡昨聯同睿峰「呼吸Plan苦主」到消委會，冀申請消費者訴訟基金。鄧家彪透露，事件涉約20個家庭，款項高達1,000萬元，促請發展商無條件向苦主退還5%訂金，並促政府盡快回復苦主「首置身份」，令他們能向稅局申請退還30%印花稅釐印費。江玉歡則指，事件反映一手樓銷售存漏洞，促政府嚴格調查，避免事件重演。

消委會收到20宗投訴

消委會指出，昨與10多名「睿峰」苦主會面，理解他們面臨的情況，會積極跟進求助。會方指，至今收到約20宗可處理跟進的相關投訴，當中9宗已成功調停，其餘仍在跟進。由於個案涉及個人資料，為免影響申請人的法律權益及救濟，不能披露個別個案，但相關委員會將全面審視每宗個案。

消委會提醒，買樓是重要投資，涉款巨大，消費者宜做足資料搜集，審慎了解購買物業及申請按揭程序、批核準則及審批時間等風險及利弊，避免「借到盡」，以便留有資金作「應急錢」。