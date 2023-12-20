長沙灣美食｜日本人食過都讚好！金園茶餐廳 三點三下午茶必食西多士、生炸雞全翼 堅守傳統製法 嚴選優質食材 成就港式滋味

香港人出晒名鍾意周圍「搵食」，近年社交平台出現形形色色「食物關注組」，讓大家可以「圍爐」分享各自認為的「世一」及「中伏」之選，當中不少更成功創造話題性，「關注組推介」旋即成為新一代民選美食的代名詞！而其中一間榜上有名的長沙灣金園茶餐廳，門外經常大排長龍，更曾有日本人到訪後，回國將金園美食收錄到旅遊書中！金園的招牌西多士、生炸雞全翼及絲襪奶茶，是街坊們公認的三點三下午茶「名物」。9年前由金園熟客，變成金園現任老闆的吳老闆表示，要做到有口皆碑，除了要靠老師傅們的手藝及堅持傳統製法外，由原材料開始把關亦同樣重要。

每日餅房新鮮自家製包餅 傳統西多士齒頰留蛋香

本身從事銀行業的吳老闆笑言，自己當初「踩過界」接手，除了是緣份，更多是對金園的不捨：「上一手老闆同我講唔做嗰陣，我以為佢同我講笑，我就話你唔好呃我，你唔做，我做，結果真係接手成為老闆。其實當初唔想金園消失嘅原因好簡單，就係怕日後再食唔到呢種傳統港式茶餐廳嘅味道。所以決定接手後都盡量請返一班老員工同老師傅，亦都繼續沿用上一手老闆嘅配方同食材貨源，因為我知道上一手老闆同我一樣，對金園有一份『執著』。」