長沙灣美食｜日本人食過都讚好！金園茶餐廳 三點三下午茶必食西多士、生炸雞全翼 堅守傳統製法 嚴選優質食材 成就港式滋味

香港人出晒名鍾意周圍「搵食」，近年社交平台出現形形色色「食物關注組」，讓大家可以「圍爐」分享各自認為的「世一」及「中伏」之選，當中不少更成功創造話題性，「關注組推介」旋即成為新一代民選美食的代名詞！而其中一間榜上有名的長沙灣金園茶餐廳，門外經常大排長龍，更曾有日本人到訪後，回國將金園美食收錄到旅遊書中！金園的招牌西多士、生炸雞全翼及絲襪奶茶，是街坊們公認的三點三下午茶「名物」。9年前由金園熟客，變成金園現任老闆的吳老闆表示，要做到有口皆碑，除了要靠老師傅們的手藝及堅持傳統製法外，由原材料開始把關亦同樣重要。
每日餅房新鮮自家製包餅 傳統西多士齒頰留蛋香
本身從事銀行業的吳老闆笑言，自己當初「踩過界」接手，除了是緣份，更多是對金園的不捨：「上一手老闆同我講唔做嗰陣，我以為佢同我講笑，我就話你唔好呃我，你唔做，我做，結果真係接手成為老闆。其實當初唔想金園消失嘅原因好簡單，就係怕日後再食唔到呢種傳統港式茶餐廳嘅味道。所以決定接手後都盡量請返一班老員工同老師傅，亦都繼續沿用上一手老闆嘅配方同食材貨源，因為我知道上一手老闆同我一樣，對金園有一份『執著』。」
這一份「執著」，可見於對優質食材及傳統製法的堅持。以金園招牌無饀西多士為例，厚多士是由金園自家餅房每日新鮮製作，沒有坊間麵包店的「空氣感」，相反厚實密綿；而包裹厚多士的蛋漿，堅持選用指明級數、大小的北京靚蛋。「再以煙點高、油煙少，油溫易於控制嘅SS上等菜籽油半煎炸，就可以保持西多士表面金黃色，同時帶出蛋香。」吳老闆更直言，有餡西多士會掩蓋了原有的雞蛋香氣，金園的無餡西多士就能品嚐到西多士應有的濃郁雞蛋滋味。果真如此，西多士甫上枱，即聞到陣陣蛋香！微焦的蛋漿、每日鮮製厚多士，入口香酥鬆軟，齒頰留蛋香，的確一試難忘。
外表金黃、肉嫩多汁生炸雞全翼 秘訣在於用靚油
炸物「邪惡」，但勝在可口！另一樣金園下午茶「名物」生炸雞全翼，同樣選用SS上等菜籽油炸成。吳老闆表示，唯有「靚油」，才能令炸出來的雞翼外表金黃，皮脆肉嫩。而金園所選用的「靚油」，正是家傳戶曉、香港老字號食油公司合興油廠出產的「SS上等菜籽油」：「合興有自己煉油廠，又自設化驗室，每一款產品都可以提供品質認證，食油品質夠穩定，符合我哋金園對食材品質嘅嚴格要求，我哋用得安心，客人自然食得放心。」
金園茶餐廳
地址：長沙灣青山道314號地舖
查詢：2725 6386
營業時間：上午6時30分至晚上9時
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