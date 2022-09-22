長沙灣老翁遭垃圾車撞斃　司機涉危駕被捕 (更新)

【14:54更新】警方表示，正調查今日上午在長沙灣發生的一宗致命交通意外，意外中一名85歲男子死亡。事發在上午約7時15分，一名34歲男子駕駛一輛特別用途車輛沿營盤街北行，當駛至近福榮街與營盤街交界時，據報撞倒該名正在橫過馬路85歲男子。 該名男子頭部嚴重受傷，昏迷被送往明愛醫院治理，於上午7時53分被證實死亡。該名特別用途車輛司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

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【12:05更新】長沙灣上午發生致命車禍，一名85歲老翁過馬路被垃圾車撞倒，送院搶救後不治。

警 扣留垃圾車司機協助調查

早上7時17分，警方接報，一輛垃圾車沿由長沙灣營盤街轉入福榮街期間，撞倒一名正橫過馬路的八旬老翁，老翁倒地，頭部受傷昏迷，垃圾車司機驚聞撞擊聲響，落車查看發現事主，於是報警求助。受傷的老翁由救護車送往明愛醫院搶救，惜證實不治。警方扣留垃圾車司機協助調查，並封鎖現場，意外原因有待確定。