長洲土生土長「活字典」 輔警警長服務36年保「太平」

作為土生土長的長洲人，輔警警長關以銓對島上的人和事瞭如指掌，故能更全面和有效地處理街坊的求助。(《警聲》提供)

每年長洲太平清醮都吸引大批旅客觀賞飄色會景巡遊及搶包山等慶祝活動。於長洲土生土長的輔警警長關以銓服務警隊36年，幾乎每年「打醮」都會協助維持秩序。「銓哥」接受最新一期《警聲》訪問時年輕時已渴望成為警察，一次碰見舊同學進行步操訓練，得知可以在長洲接受輔警集訓，馬上投考。最終他成為輔警史上第二批、亦是最後一批長洲輔警學員班的畢業生。

生於斯長於斯，30多年輔警生涯中，銓哥大部分時間駐守長洲，對島上人事深入了解正是他處理日常案件的「殺手鐧」：「市區處理案件報案的多是陌生人；長洲家家戶戶都互相認識，我對居民的家庭狀況有基本了解，溝通不但更順暢，亦有助更全面和有效率地處理街坊的求助。」

作為島上「老街坊」兼隊內「活字典」，銓哥分享不少太平清醮獨有見聞，包括早年飄色會景巡遊，曾有不同團體為爭「擔大旗」，搶先出發而險釀衝突，幸好大會主席想出以「擲聖杯」方式決定次序，始化解危機。「時至今日，巡遊期間，部分獅隊會停留街上演出，若與其他隊伍相遇，俗稱『遇獅』，互相較勁下易起紛爭，所以獅隊中間會安排警察機動部隊隊員，在適當時間勸喻隊伍繼續前行；輔警同事就會在街頭兩旁維持秩序，力求在場人士安全地觀賞盛事。」

銓哥續說：「飄色巡遊當日，由於需要大量警力，數以百計的島外同事會被借調到來，大家各司其職，合作無間，確保活動有序舉行，更希望遠道而來的市民和旅客，可以開心地體驗長洲的獨特風土人情，盡興而歸！」除了維持治安外，銓哥與其他輔警同袍亦會聯同警民關係組和地區服務及關愛隊伍等，把握機會宣傳防罪防騙信息。

希望更多新一代加入輔警

警隊近年積極在太平清醮引入科技協助工作，例如透過閉路電視實時掌握人流狀況。銓哥透露：「以往需要多名警員才能處理的工作，現在透過系統，一至兩位同事參與已經綽綽有餘！」