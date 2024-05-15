長洲太平清醮｜中環碼頭人頭湧湧 大批市民候船 新渡輪：已接載逾13000人次

今日(15日)是太平清醮，當中的焦點活動包括飄色巡遊及搶包山大賽，每年均吸引不少市民專程到長洲觀看。今早約10時許，中環5號碼頭已經人頭湧湧，現場有不少市民等候坐船入長洲。

新渡輪表示，已增加由中環開往長洲的航班數目逾兩倍，平均每小時安排四至五班航班由中環接載乘客往長洲參與於下午約1時30分舉行的會景巡遊。由中環前往長洲的人次較去年同期增加約23%。由早上8時至中午12時，由中環往長洲的航線已接載約13,600人次。

新渡輪又指，中環往長洲的乘客需較長的輪候時間登船。班次密度及開航時間會因應現場情況以及警方或有關政府部門的指示而調整。新渡輪已調配後備船隻加強服務，最高載客量將較平日增加逾兩倍。

此外，為配合凌晨舉行的搶包山比賽，新渡輪特別於凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞比賽後返回市區。