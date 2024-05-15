長洲太平清醮｜中環碼頭人頭湧湧 大批市民候船 新渡輪：已接載逾13000人次

今日(15日)是太平清醮，當中的焦點活動包括飄色巡遊及搶包山大賽，每年均吸引不少市民專程到長洲觀看。今早約10時許，中環5號碼頭已經人頭湧湧，現場有不少市民等候坐船入長洲。
新渡輪表示，已增加由中環開往長洲的航班數目逾兩倍，平均每小時安排四至五班航班由中環接載乘客往長洲參與於下午約1時30分舉行的會景巡遊。由中環前往長洲的人次較去年同期增加約23%。由早上8時至中午12時，由中環往長洲的航線已接載約13,600人次。
新渡輪又指，中環往長洲的乘客需較長的輪候時間登船。班次密度及開航時間會因應現場情況以及警方或有關政府部門的指示而調整。新渡輪已調配後備船隻加強服務，最高載客量將較平日增加逾兩倍。
此外，為配合凌晨舉行的搶包山比賽，新渡輪特別於凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞比賽後返回市區。
特別加開104R號巴士路線
輸署表示，留意到早上有不少市民在中環碼頭乘搭渡輪前往長洲，使用渡輪往長洲的高峰期，於早上10時至下午約1時。而使用返回中環渡輪的高峰期，預計在下午3時至晚上7時，呼籲等候的乘客保持忍讓及留意班次。運輸署說，新渡輪會加強今日及明日凌晨來往中環和長洲的渡輪服務，明日凌晨1時15分，將加開一班由長洲開往中環的航班，以應付搶包山決賽後乘客離開長洲的需求。
陸路方面，巴士公司將開辦特別巴士路線104R號，明日凌晨約1時10分至凌晨約2時30分，由民光街中環五號碼頭外前往旺角。10條途經中環碼頭的通宵巴士路線服務亦會加強。