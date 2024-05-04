長洲太平清醮｜強風「冧包山」棚架倒塌無人傷 值理會：三四日內重搭無礙比賽

強雷雨帶今日（4日）為本港多區帶來驟雨、雷暴及猛烈陣風，下午5時半，長洲北帝廟附近籃球場一個大約40米高、30多米闊的包山棚架疑不敵強風被吹塌，警方及救援人員趕往現場，經搜索後相信無人被困，事件中無人受傷。 天文台表示，下午約5時半長洲泳灘錄得每小時超過100公里的猛烈陣風。
師傅重建時會加固棚架
長洲太平清醮值理會主席翁志明表示當時受天雨影響出現狂風，導致棚架整幅倒塌，涉事棚架是用來搭建3座20多呎的中型包山，搭棚師傅明日（5日）會拆掉涉事棚架後再搭，預計三、四日完成，「有信心可以喺太平清醮之前搞得掂，無礙搶包山比賽」。他又說，師傅重建時會加固棚架，確保可抵禦強風。
同一時間，長洲北社三里有人報警指該處有棚架倒塌，一名約50歲女子受傷，警方到場確認女子受傷與棚架倒塌無關，案件列作有人意外受傷。
明日「攀爬嘉年華」不受影響
當局早前公布，長洲「攀爬嘉年華」將於明日在北帝廟遊樂場足球場舉行，屆時身高1米或以上的市民可即場報名參加「攀爬同樂」活動，攀上用於搶包山比賽約14米高的包山架，體驗攀爬包山的樂趣，值理會指因與塌棚位置屬不同場地，活動初步不受影響，籃球場將會舉行神功戲。「搶包山比賽」將於5月15日晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽。