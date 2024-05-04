長洲太平清醮｜強風「冧包山」棚架倒塌無人傷 值理會：三四日內重搭無礙比賽

長洲太平清醮｜強風「冧包山」棚架倒塌無人傷（Don Lee／Living Cheung Chau 活力長洲FB）

強雷雨帶今日（4日）為本港多區帶來驟雨、雷暴及猛烈陣風，下午5時半，長洲北帝廟附近籃球場一個大約40米高、30多米闊的包山棚架疑不敵強風被吹塌，警方及救援人員趕往現場，經搜索後相信無人被困，事件中無人受傷。 天文台表示，下午約5時半長洲泳灘錄得每小時超過100公里的猛烈陣風。

師傅重建時會加固棚架 長洲太平清醮值理會主席翁志明表示當時受天雨影響出現狂風，導致棚架整幅倒塌，涉事棚架是用來搭建3座20多呎的中型包山，搭棚師傅明日（5日）會拆掉涉事棚架後再搭，預計三、四日完成，「有信心可以喺太平清醮之前搞得掂，無礙搶包山比賽」。他又說，師傅重建時會加固棚架，確保可抵禦強風。