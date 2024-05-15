長洲太平清醮｜新渡輪：截至下午5時 已接載36,000人次 凌晨1時15分增設一班往中環渡輪

今日(15日)是太平清醮，當中的焦點活動包括飄色巡遊及搶包山大賽，每年均吸引不少市民專程到長洲觀看。今早約10時許，中環5號碼頭已經人頭湧湧，現場有不少市民等候坐船入長洲。

新渡輪表示，由早上8時至中午12時，由上午8時至下午5時，錄得往來中環及長洲的客量為約36,000人次；其中中環往長洲約25,000人次，由長洲往中環約11,000人次。

此外，為配合凌晨舉行的搶包山比賽，新渡輪特別於凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞比賽後返回市區。