長洲太平清醮｜新渡輪：截至下午5時 已接載36,000人次 凌晨1時15分增設一班往中環渡輪

今日(15日)是太平清醮，當中的焦點活動包括飄色巡遊及搶包山大賽，每年均吸引不少市民專程到長洲觀看。今早約10時許，中環5號碼頭已經人頭湧湧，現場有不少市民等候坐船入長洲。
新渡輪表示，由早上8時至中午12時，由上午8時至下午5時，錄得往來中環及長洲的客量為約36,000人次；其中中環往長洲約25,000人次，由長洲往中環約11,000人次。
此外，為配合凌晨舉行的搶包山比賽，新渡輪特別於凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞比賽後返回市區。
特別加開104R號巴士路線
輸署表示，留意到早上有不少市民在中環碼頭乘搭渡輪前往長洲，使用渡輪往長洲的高峰期，於早上10時至下午約1時。而使用返回中環渡輪的高峰期，預計在下午3時至晚上7時，呼籲等候的乘客保持忍讓及留意班次。運輸署說，新渡輪會加強今日及明日凌晨來往中環和長洲的渡輪服務，明日凌晨1時15分，將加開一班由長洲開往中環的航班，以應付搶包山決賽後乘客離開長洲的需求。
陸路方面，巴士公司將開辦特別巴士路線104R號，明日凌晨約1時10分至凌晨約2時30分，由民光街中環五號碼頭外前往旺角。10條途經中環碼頭的通宵巴士路線服務亦會加強。