長洲太平清醮｜新渡輪：截至下午8時 已接載51,300人次 凌晨1時15分增設一班往中環渡輪

今日(15日)是太平清醮，當中的焦點活動包括飄色巡遊及搶包山大賽，每年均吸引不少市民專程到長洲觀看。今早約10時許，中環5號碼頭已經人頭湧湧，現場有不少市民等候坐船入長洲。

【20:55更新】截至晚上8時，新渡輪錄得往來中環及長洲之總人次約為51,300人次。

新渡輪表示，由早上8時至中午12時，由上午8時至下午5時，錄得往來中環及長洲的客量為約36,000人次；其中中環往長洲約25,000人次，由長洲往中環約11,000人次。

新渡輪指，長洲太平清醮活動期間，共增加往來中環及長洲的航班數目接近兩倍，於繁忙時段平均每小時開出六班航班以疏導往返中環及長洲之乘客，往返中環及長洲的人次較去年同期增加約18.5%。

此外，為配合凌晨舉行的搶包山比賽，新渡輪特別於凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞比賽後返回市區。