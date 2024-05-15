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2024-05-15 20:55:00

長洲太平清醮｜新渡輪：截至下午8時 已接載51,300人次 凌晨1時15分增設一班往中環渡輪

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中環碼頭人頭湧湧。(林俊源攝)

中環碼頭人頭湧湧。(林俊源攝)

今日(15日)是太平清醮，當中的焦點活動包括飄色巡遊及搶包山大賽，每年均吸引不少市民專程到長洲觀看。今早約10時許，中環5號碼頭已經人頭湧湧，現場有不少市民等候坐船入長洲。

中環碼頭人頭湧湧。(林俊源攝) 中環碼頭人頭湧湧。(林俊源攝) 中環碼頭人頭湧湧。(林俊源攝) 中環碼頭人頭湧湧。(林俊源攝)

【20:55更新】截至晚上8時，新渡輪錄得往來中環及長洲之總人次約為51,300人次

新渡輪表示，由早上8時至中午12時，由上午8時至下午5時，錄得往來中環及長洲的客量為約36,000人次；其中中環往長洲約25,000人次，由長洲往中環約11,000人次。

新渡輪指，長洲太平清醮活動期間，共增加往來中環及長洲的航班數目接近兩倍，於繁忙時段平均每小時開出六班航班以疏導往返中環及長洲之乘客，往返中環及長洲的人次較去年同期增加約18.5%。

此外，為配合凌晨舉行的搶包山比賽，新渡輪特別於凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞比賽後返回市區。

 

特別加開104R號巴士路線

輸署表示，留意到早上有不少市民在中環碼頭乘搭渡輪前往長洲，使用渡輪往長洲的高峰期，於早上10時至下午約1時。而使用返回中環渡輪的高峰期，預計在下午3時至晚上7時，呼籲等候的乘客保持忍讓及留意班次。運輸署說，新渡輪會加強今日及明日凌晨來往中環和長洲的渡輪服務，明日凌晨1時15分，將加開一班由長洲開往中環的航班，以應付搶包山決賽後乘客離開長洲的需求。

陸路方面，巴士公司將開辦特別巴士路線104R號，明日凌晨約1時10分至凌晨約2時30分，由民光街中環五號碼頭外前往旺角。10條途經中環碼頭的通宵巴士路線服務亦會加強。

 

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