長洲太平清醮｜熱爆「何太」飄色巡遊粉墨登場 「搶包山」凌晨舉行

今日(15日)是佛誕，香港各區都將舉辦各式各樣的活動，其中一年一度的長洲太平清醮搶包山及飄色巡遊亦在昨舉行；活動吸引大量遊客、市民捧場，中環碼頭早上十時已大排長龍。長洲商戶普遍認為 人流不俗、較預期好；更有特意提早營業的宵夜店表示， 「一個朝早已經回本」。今年太平清醮沒有連假，大部分市民都表示不會逗留觀賞搶包山。

長洲飄色會景巡遊下午一時半開始，但長洲碼頭一早已人山人海。長洲紀念品店老闆楊先生指，原本預期太平清醮沒有連假，人流會大減，但今早人流比預期多，與往年相約；相信是旅發局近期 舉行的推廣活動成功宣傳。 他提到今年 除了「平安包攬枕」推出全新顏色外，亦配合了旅發局早前無人機活動展示「太平清醮花牌」，推出花牌擺設。楊先生料今年生意應該不錯。

平安包加價1元抗通脹 不少市民到長洲都會買平安包，今年不同店舖的平安包均加價一元。郭錦記董事郭宇鈿解釋，近年麵粉、物流成本、師傅人工、原材料等甚麼都加價，「今年計過，(不加價)行不通，加一些幫補下。」預料今年銷情跌一至兩成。至於明年會否再加價，他表示難以預測「成本應該唔會都嘭嘭聲聲」。 康蘭餅店負責人郭予泉亦表示，平安包已5年沒有調整價錢，「一蚊除開都唔係好多」。郭予泉又指，今年準備少了平安包，「預200包麵粉，比舊年少30包，一包麵粉做到380個平安包」。 然而他認為人流比想像中多，相信市道未受北上消費熱潮影響， 預料市道較往年升一成。 長洲的餐廳亦坐滿客人，長洲宵夜店 「 隨緣」負責人表示，今年第一次在上午開始營業，出熱狗、漢堡及凍飲。她表示單是早上已回本，她透露舖頭會開到晚上，相信飄色後生意看更好。

旅客慕名觀賞搶包山 今年活動吸引大量遊客、市民捧場。市民李小姐與女兒昨日已來到長洲，她透露有親戚居於長洲因此每年都會來參加太平清醮；她表示今年天氣不俗，現場氣氛熱鬧。今年太平清醮没有連假她預計看完飄色後便會離開，「女女聽日要返學要早啲走」，不會現場欣賞搶包山。 另一位市民徐先生則第一次參與活動，他早上11時已和母親及女友到達長洲，並帶齊摺凳霸位看飄色。他提到，自己已提早排隊買兩個平安包，但仍等了半小時，「 不過係特色所以算啦」。被問到會否留在晚上看搶包山，徐先生認同明天要上班，因此晚上8時前便離開；但如果未來太平清醮有連假就可能會逗留。 除了本地人外， 亦有旅客慕名而來。深圳遊客邱小姐昨日起來港兩天，她表示原本沒有預定來長洲，但看見網上有關宣傳，「 難得有傳統活動，想體驗一下」。她提到自己曾參與天后誕，但太平清醮比有趣，自己非常期待搶包山活動；未來會推薦給朋友。她又透露，自己今天會花費500人民幣，並在晚上回內地。

踏入1時半，飄色會景巡遊亦正式開始今年的巡遊繼續有不同角色。有小朋友打扮成環保署職員，呼應垃圾徵費政策。