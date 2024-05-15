長洲太平清醮｜紀念品店推新款平安包攬枕吸客 平安包加價料銷情跌 店主稱人流勝預期(更新)

今日(15日)是佛誕，香港各區都將舉辦各式各樣的活動，其中一年一度的長洲太平清醮搶包山及飄色巡遊亦在昨舉行；活動吸引大量遊客、市民捧場，中環碼頭早上十時已大排長龍。長洲商戶普遍認為 人流不俗、較預期好；更有特意提早營業的宵夜店表示， 「一個朝早已經回本」。今年太平清醮沒有連假，大部分市民都表示不會逗留觀賞搶包山。

長洲飄色會景巡遊下午一時半開始，但長洲碼頭一早已人山人海。長洲紀念品店老闆楊先生指，原本預期太平清醮沒有連假，人流會大減，但今早人流比預期多，與往年相約；相信是旅發局近期 舉行的推廣活動成功宣傳。 他提到今年 除了「平安包攬枕」推出全新顏色外，亦配合了旅發局早前無人機活動展示「太平清醮花牌」，推出花牌擺設。楊先生料今年生意應該不錯。

平安包加價1元抗通脹

不少市民到長洲都會買平安包，今年不同店舖的平安包均加價一元。郭錦記董事郭宇鈿解釋，近年麵粉、物流成本、師傅人工、原材料等甚麼都加價，「今年計過，(不加價)行不通，加一些幫補下。」預料今年銷情跌一至兩成。至於明年會否再加價，他表示難以預測「成本應該唔會都嘭嘭聲聲」。

康蘭餅店負責人郭予泉亦表示，平安包已5年沒有調整價錢，「一蚊除開都唔係好多」。郭予泉又指，今年準備少了平安包，「預200包麵粉，比舊年少30包，一包麵粉做到380個平安包」。 然而他認為人流比想像中多，相信市道未受北上消費熱潮影響， 預料市道較往年升一成。

長洲的餐廳亦坐滿客人，長洲宵夜店 「 隨緣」負責人表示，今年第一次在上午開始營業，出熱狗、漢堡及凍飲。她表示單是早上已回本，她透露舖頭會開到晚上，相信飄色後生意看更好。

