長洲太平清醮｜郭錦記排長龍料數日出售逾6萬平安包　內地客讚「有魅力」買60個派親戚

今日(5日)長洲太平清醮，飄色巡遊和搶包山均是焦點活動，每年均吸引大批遊客前往「朝聖」。截至中午12時，新渡輪已接載逾1.23萬人次前往長洲，按年減少近一成。老字號餅店「郭錦記餅店」今日續排滿輪候買平安包的市民，郭錦記(香港)董事郭世鈾向《am730》表示，今年平安包成本繼續有增加，撇除人工有輕微升幅，原材料價格上升5至7%左右，但餅店未有加價。 郭世鈾又提到，今年太平清醮與往年相約，黃金周期間有很多內地旅客到訪，由買6個至百個平安包的顧客都有，但太平清醮正日就相對變少。他預料今年整個假期賣了六萬多個平安包， 加上郭錦記今年開展平安包分銷，其中更會分銷到英國，整體平安包銷量可能按年增加兩成。

有商戶推出家姐細佬平安包公仔 紀念品店「長洲沖印」老闆楊先生表示，今年長洲人流與往年相約，但有感旅客佔比有所增加，其中內地客明顯增加，相信與「太平清醮同黃金周連埋一齊」，旅客尚未離港所致。 被問到今年店內有推出甚麼新款式紀念品，楊先生指，因應港產大熊貓龍鳳胎出生，推出了家姐細佬平安包公仔，熊貓公仔大受歡迎，下午已基本上賣完，另有代表一家平安的「四兄弟」公仔亦同受歡迎。他續指，今年店舖備貨量不高，「始終經濟環境仲係唔好」，認為今年銷情會與去年相差不遠，強調「我哋都唔望佢(銷情)有大增長，可以比去年略略提升已經非常滿意」。 飄色吸引北上港人「回流」 市民蔡先生今午去到長洲看飄色，他提到自己早幾年太平清醮都有來長洲，而今年人流感覺上比往年多，且天氣非常炎熱。蔡先生又提到，自己剛過去的周末曾有上深圳玩一天，不只是因為內地消費較低，「香港呢幾日好多人， 內地人落嚟咁我就上返去囉」，而太平清醮就令他特意回港，欣賞一年一度的長洲盛事，今個黃金周他一共花費了逾千元，「 香港(洗費)同內地各佔一半啦。」