長洲官立中學擬與鄧肇堅維多利亞官立中學合併　教育局：發揮更好協同效應

教育局回覆《am730》查詢時承認，決定長洲官立中學與鄧肇堅維多利亞官立中學的合併方案，以發揮更好的協同效應；強調，有經詳細考慮各方面，包括首先考慮學生福祉，其次包括學齡人口變化、學額供求、官立學校整體發展，以及公帑運用等因素。長洲官立中學和鄧肇堅維多利亞官立中學分別於昨天召開學校管理委員會特別會議和與不同持份者會面（包括家長、校友、教師），闡述合併方案。

長洲官立中學在新學年只獲准開辦一班中一，面臨「殺校」危機，需決定是否申請俗稱「救校方案」的學校發展方案，申請期限下周二（28日）截止。長洲官立中學今日發出家長通告，指校方經考慮多項因素，決定與位於灣仔的鄧肇堅維多利亞官立中學合併，計劃於2026/27學年展開為期3年，於2028/29學年完成。

局方又指，兩校的合併計劃將於2026/27學年有序展開，為期三年，長洲官立中學將於2026/27學年起停收中一及由2026年度起不參加中學學位分配辦法，並停止開辦中一與中四課程。中一至中三級的學生，在完成初中課程後會轉往鄧肇堅維多利亞官立中學升讀中四；現時就讀長洲官立中學中四至中六級的學生，將在原校完成高中課程直至中六畢業，整個合併計劃將於2028/29學年完成。

教育局重申，作為官立學校的辦學團體，與其他公營學校的辦學團體一樣，須因時制宜，因應個別學校的情況作最符合學生利益的決定，應對人口變化帶來的挑戰，籌劃及訂定最適合屬校長遠發展的方向，善用公共資源，致力提升教學質素，保障學生的學習利益。

通告提到教育局經考慮各方面因素，如學生福祉、學齡人口變化、學額供求、官校整體發展及公帑運用等，決定長洲官立中學與鄧肇堅維多利亞官立中學合併，以發揮更好協同效應。合併可結合兩校所長及整合資源，為學生提供更合適、更豐富的學習環境，群育機會、課程及學習經歷，傳承良好的辦學經驗，為學生提供更優質的教育。

2026/27學年展開 停收中一生

合併計劃為期三年，於2026/27學年展開，屆時停收中一生，並不參加中學學位分配辦法，同時停辦中一與中四課程。至於中一至中三級學生在完成初中課程後，會轉往鄧肇堅維多利亞官立中學升讀中四；現就讀中四至中六級學生會在長洲官中完成高中課程至中六畢業。

校方料整個合併計劃將於2028/29學年完成，若學生在兩校合併期間選擇轉讀其他公營學校，局方將按機制提供適切協助，學生亦可自行向心儀學校提交入讀申請。長洲官立中學指，今學年起會加強與鄧肇堅維多利亞官立中學合作，包括學生活動及教師交流，亦擬定下周二於校內舉行座談會，向家長解釋安排。