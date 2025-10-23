長洲官立中學擬與鄧肇堅維多利亞官立中學合併　28/29學年完成

長洲官立中學在新學年只獲准開辦一班中一，面臨「殺校」危機，需決定是否申請俗稱「救校方案」的學校發展方案，申請期限下周二（28日）截止。長洲官立中學今日發出家長通告，指校方經考慮多項因素，決定與位於灣仔的鄧肇堅維多利亞官立中學合併，計劃於2026/27學年展開為期3年，於2028/29學年完成。《am730》正向長洲官立中學及教育局查詢有關方案安排。

通告提到教育局經考慮各方面因素，如學生福祉、學齡人口變化、學額供求、官校整體發展及公帑運用等，決定長洲官立中學與鄧肇堅維多利亞官立中學合併，以發揮更好協同效應。合併可結合兩校所長及整合資源，為學生提供更合適、更豐富的學習環境，群育機會、課程及學習經歷，傳承良好的辦學經驗，為學生提供更優質的教育。

2026/27學年展開 停收中一生

合併計劃為期三年，於2026/27學年展開，屆時停收中一生，並不參加中學學位分配辦法，同時停辦中一與中四課程。至於中一至中三級學生在完成初中課程後，會轉往鄧肇堅維多利亞官立中學升讀中四；現就讀中四至中六級學生會在長洲官中完成高中課程至中六畢業。

校方料整個合併計劃將於2028/29學年完成，若學生在兩校合併期間選擇轉讀其他公營學校，局方將按機制提供適切協助，學生亦可自行向心儀學校提交入讀申請。長洲官立中學指，今學年起會加強與鄧肇堅維多利亞官立中學合作，包括學生活動及教師交流，亦擬定下周二於校內舉行座談會，向家長解釋安排。