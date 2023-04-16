長洲搶包山下月復辦　報名人數創新高

長洲搶包山比賽事隔3年於下月26日復辦，康文署透露今年共241人報名，創2005年以來新高；受名額所限，早前抽出200名參賽者，今日(16日)先接受康文署及攀山及攀登總會安排的攀包山架和防墮安全訓練，於月底再參與選拔賽爭奪12個決賽席位。攀山及攀登總會教練指，今年選手大多數體能較差。
200選手今參與訓練
200人參與今日訓練選手，當中有約12人來自海外，年齡19至72歲，參賽者要完成訓練才可參加月底的選拔賽，爭奪12個決賽席位，決賽下月26日佛誕當日在長洲北帝廟遊樂場舉行。
廖嘉華：大部分參加者體能較差
攀山及攀登總會教練廖嘉華指，今日向參賽者講解攀爬需注意事項，盼他們可安全作賽；又指今年參加者平均表現比往年稍遜，大部分體能較差，部分抱志在參與心態。任職消防員、九屆包山王的郭嘉明指，3年無參賽對包山架感到陌生，在過去3年持續有健身和跑步等，「體力上可能差了一點，但暫時都維持到」，盼能憑自己的經驗維持好成績，但不會給自己太大的壓力去奪得第十個冠軍，並建議新參賽者毋須太緊張，以平常心參賽。
72歲的譚景洋為2005年復辦搶包山比賽以來最年長參賽者，2014年起每年參賽的他表示，平時有跑步和做引體上升，曾挑戰跑馬拉松和到台灣環島行，比起擔心受傷，更擔心自己力氣不夠。但他笑指，「沒有太大準備，我預計進入不到複賽，只是陪玩、湊熱鬧。」