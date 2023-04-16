長洲搶包山下月復辦　報名人數創新高

長洲搶包山比賽事隔3年於下月26日復辦，康文署透露今年共241人報名，創2005年以來新高；受名額所限，早前抽出200名參賽者，今日(16日)先接受康文署及攀山及攀登總會安排的攀包山架和防墮安全訓練，於月底再參與選拔賽爭奪12個決賽席位。攀山及攀登總會教練指，今年選手大多數體能較差。

200選手今參與訓練

200人參與今日訓練選手，當中有約12人來自海外，年齡19至72歲，參賽者要完成訓練才可參加月底的選拔賽，爭奪12個決賽席位，決賽下月26日佛誕當日在長洲北帝廟遊樂場舉行。