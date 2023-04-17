長洲搶包山下月復辦 報名人數創新高

長洲搶包山比賽時隔3年於下月26日復辦，康文署透露今年共241人報名，創2005年以來新高；受名額所限，早前抽出200名參賽者，並須於昨日接受康文署及攀山及攀登總會安排的攀包山架和防墮安全訓練，親身參與及摸索攀爬技巧，於月底再參與選拔賽爭奪12個決賽席位。攀山及攀登總會教練指，今年選手大多數體能較差。

昨日200人參與訓練，當中有約12位海外選手，年齡19至72歲，參賽者要完成訓練才可參加月底的選拔賽，爭奪12個決賽席位，決賽下月26日佛誕當日在長洲北帝廟遊樂場舉行。