長洲搶包山下月復辦 報名人數創新高

長洲搶包山比賽時隔3年於下月26日復辦，康文署透露今年共241人報名，創2005年以來新高；受名額所限，早前抽出200名參賽者，並須於昨日接受康文署及攀山及攀登總會安排的攀包山架和防墮安全訓練，親身參與及摸索攀爬技巧，於月底再參與選拔賽爭奪12個決賽席位。攀山及攀登總會教練指，今年選手大多數體能較差。
昨日200人參與訓練，當中有約12位海外選手，年齡19至72歲，參賽者要完成訓練才可參加月底的選拔賽，爭奪12個決賽席位，決賽下月26日佛誕當日在長洲北帝廟遊樂場舉行。
攀山教練︰平均表現遜往年
攀山及攀登總會教練廖嘉華指，向參賽者講解攀爬需注意事項，盼他們可安全作賽；又指今年參加者平均表現比往年稍遜，大部分體能較差，部分抱志在參與心態。任職消防員、九屆包山王的郭嘉明指，3年無參賽對包山架感到陌生，在過去3年持續有健身和跑步等，「體力上可能差了一點，但暫時都維持到」，盼能憑自己的經驗維持好成績，但不會給自己太大的壓力去奪得第十個冠軍，並建議新參賽者毋須太緊張，以平常心參賽。
72歲的譚景洋為2005年復辦搶包山比賽以來最年長參賽者，2014年起每年參賽的他表示，平時有跑步和做引體上升，曾挑戰跑馬拉松和到台灣環島行，比起擔心受傷，更擔心自己力氣不夠。但他笑指，「沒有太大準備，我預計進入不到複賽，只是陪玩、湊熱鬧。」