長洲搶包山比賽下周一起接受報名　名額200人

今年的「搶包山選拔賽」將於4月13日舉行，分初賽和複賽。以最短時間完成初賽的24名參賽者，當中包括最少6名女參賽者，將可入圍同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位，當中要包括最少3名女參賽者。12名成績最佳的選手，將可參加5月5日深夜舉行的「搶包山決賽」。男子組冠、亞、季軍及女子組冠軍均可獲頒獎座；在指定時間內取得最多個平安包的參賽者將可奪得「代代平安獎」。

長洲今年「搶包山比賽」將於本月17日，即下星期一起接受報名，任何18歲或以上、有意參賽的健兒，可於本月28日或以前提交電子抽籤申請。

另外，由2016年起計，累積取得三屆比賽冠軍的男女健兒，將成為搶包山比賽的「王中王」或「后中后」。

有意參賽人士，須先登記成為SmartPLAY康體通用戶，完成認證後，於2月17日至28日期間，透過該系統網頁、流動應用程式（My SmartPLAY App）或智能自助服務站遞交電子抽籤申請。

「搶包山比賽」名額200人，名額將以抽籤形式分配。在長洲居住、就業或就讀人士，可享有優先抽籤權報名參加比賽。所有獲選的參賽者必須接受4月6日舉行的攀包山架及防墮安全訓練，方可參與比賽。