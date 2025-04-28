長洲搶包山決賽下周一晚舉行　免費入場券當晚10時現場派發

搶包山決賽」將於下周一晚在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，12名晉身決賽的選手將分別爭奪男女子組的獎項。（資料圖片）

決賽期間將設有4個區域供市民觀賞賽事，共可容納約1650人，大會晚上10時開始派發免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每人可獲派入場券一張，先到先得，額滿即止。已領取入場券的市民須按警方及大會工作人員指示，晚上10時半起順序入場觀賽。

康文署表示，「搶包山決賽」將於下周一晚在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，12名晉身決賽的選手將分別爭奪男女子組的獎項。大會晚上11時半舉行開幕禮，周二凌晨零時開始決賽，包括個人賽和接力邀請賽。

發言人說，大會當日會在中環5號碼頭設置告示板，讓市民了解活動相關安排，同時會在長洲碼頭及長洲北帝廟遊樂場入口處設置告示板及詢問處。

當晚將頒發獎盃予男子組冠亞季軍和女子組冠軍，大會亦會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山摘取最多平安包的參賽者。

設特別船班

警方將實施人群管制措施，運輸署會密切留意情況，與渡輪及巴士公司保持緊密聯絡，作出適當安排。其中渡輪公司將於下周二凌晨1時15分提供一班特別航班由長洲前往中環，方便觀眾在活動結束後離開長洲，巴士公司亦會於當日大約凌晨1時10分至2時半，開辦特別巴士路線第104R號，由中環5號碼頭前往旺角，多條通宵巴士路線將於周二首班車起，改道經中環5號碼頭，碼頭外會加設臨時巴士站，方便市民。

主辦單位會留意天氣情況，如受惡劣天氣包括雷暴等影響，搶包山決賽或會取消，大會將以選拔賽成績決定名次，並會根據傳統習俗，不安排重賽。

原文刊登於 香港電台