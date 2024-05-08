長洲搶包山決賽5.15晚舉行　12選手爭奪寶座　交通有特別安排

「包山嘉年華2024」壓軸項目「搶包山決賽」將於下周三(15日)晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。12名進身決賽的選手當晚將爭奪獎項。比賽當晚除了頒發獎盃予男子組冠、亞、季軍和女子組冠軍外，大會亦會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者。
當晚10時派免費入場券
「包山嘉年華2024」壓軸項目「搶包山決賽」將於周三(15日)晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。12名進身決賽的選手當晚將爭奪獎項。比賽當晚除了頒發獎盃予男子組冠、亞、季軍和女子組冠軍外，大會亦會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者。
大會於下周三晚上11時30分首先舉行開幕禮，按傳統習俗搶包山決賽於翌日(16日)凌晨零時正式展開；而搶包山接力邀請賽則緊接個人賽舉行。
決賽當晚長洲北帝廟遊樂場足球場將設有4個區域供市民觀賞賽事，共可容納約1,650人。大會於晚上10時開始派發免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每名市民可獲派入場券1張，先到先得，額滿即止。已取得入場券的市民須按執法人員及大會工作人員指示，於晚上10時30分開始，順序進入第一至第四區域觀賞賽事。
主辦單位當晚會留意天氣情況，如受惡劣天氣包括雷暴影響，為公眾安全起見，搶包山決賽或會取消。但根據傳統習俗，不會安排重賽，大會將按章程所列載的安排，以選拔賽成績決定名次。
新渡輪及巴士提供凌晨特別班次
新渡輪將於5月16日凌晨1時15分提供一班特別航班由長洲前往中環，配合觀眾在活動結束後乘搭渡輪離開長洲的需求。
巴士公司亦會於5月16日約凌晨1時10分至約凌晨2時30分，開辦特別巴士路線第104R號由中環五號碼頭前往旺角。
多條通宵巴士路線將改道經中環五號碼頭
此外，通宵巴士路線包括城巴第N8X號(往小西灣)、N90號(往海怡半島)、隧巴第N182號(往廣源)、N619號(往順利)，以及九巴第N373號(往粉嶺)、 N368號(往元朗西)，將由5月16日首班車起改道經中環五號碼頭。有關改道安排將維持至當日約凌晨2時(第N8X號)及約凌晨2時50分(上述其餘路線)。
城巴通宵巴士路線第N930號(凌晨1時35分往荃灣愉景新城的班次)、N952號(凌晨1時25分往屯門置樂花園的班次)、N962號(凌晨1時15分及凌晨1時45分往屯門龍門居的班次)及九巴通宵巴士路線第N960號(凌晨1時25分往屯門建生邨的班次)，亦將改道經中環五號碼頭。