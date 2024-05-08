長洲搶包山決賽5.15晚舉行　12選手爭奪寶座　交通有特別安排

「包山嘉年華2024」壓軸項目「搶包山決賽」將於下周三(15日)晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。12名進身決賽的選手當晚將爭奪獎項。比賽當晚除了頒發獎盃予男子組冠、亞、季軍和女子組冠軍外，大會亦會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者。

當晚 10 時派免費入場券 「包山嘉年華2024」壓軸項目「搶包山決賽」將於周三(15日)晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。12名進身決賽的選手當晚將爭奪獎項。比賽當晚除了頒發獎盃予男子組冠、亞、季軍和女子組冠軍外，大會亦會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者。

大會於下周三晚上11時30分首先舉行開幕禮，按傳統習俗搶包山決賽於翌日(16日)凌晨零時正式展開；而搶包山接力邀請賽則緊接個人賽舉行。 決賽當晚長洲北帝廟遊樂場足球場將設有4個區域供市民觀賞賽事，共可容納約1,650人。大會於晚上10時開始派發免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每名市民可獲派入場券1張，先到先得，額滿即止。已取得入場券的市民須按執法人員及大會工作人員指示，於晚上10時30分開始，順序進入第一至第四區域觀賞賽事。

主辦單位當晚會留意天氣情況，如受惡劣天氣包括雷暴影響，為公眾安全起見，搶包山決賽或會取消。但根據傳統習俗，不會安排重賽，大會將按章程所列載的安排，以選拔賽成績決定名次。 新渡輪及巴士提供凌晨特別班次 新渡輪將於5月16日凌晨1時15分提供一班特別航班由長洲前往中環，配合觀眾在活動結束後乘搭渡輪離開長洲的需求。 巴士公司亦會於5月16日約凌晨1時10分至約凌晨2時30分，開辦特別巴士路線第104R號由中環五號碼頭前往旺角。