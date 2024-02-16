長洲搶包山2.19起接受報名　名額200人 (附連結)

康樂及文化事務署今(16日)宣布，長洲太平清酬搶包山比賽，將於5月15日晚上於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，18歲或以上、健康及體能良好人士可於下周一(19日)起報名參加，3月18日截止。參賽名額200個，若人數超額，大會將以抽籤方式選出參賽者。在長洲居住、就業或就讀的報名人士，可獲優先抽籤。

5.15晚 舉行決賽 搶包山比賽分訓練、選拔賽及決賽3個階段，當中選拔賽就分初賽和複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者、包括最少6名女參賽者將可入圍，晉身同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位、包括最少3名女參賽者。所有參賽者必須完成4月7日的攀包山架及防墮安全訓練，才可參加4月14日下午舉行的選拔賽。成績最好的12名選手，將可晉身5月15日晚上11時30分至翌日凌晨零時45分舉行的決賽。