長洲搶包山2.19起接受報名　名額200人 (附連結)

康樂及文化事務署今(16日)宣布，長洲太平清酬搶包山比賽，將於5月15日晚上於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，18歲或以上、健康及體能良好人士可於下周一(19日)起報名參加，3月18日截止。參賽名額200個，若人數超額，大會將以抽籤方式選出參賽者。在長洲居住、就業或就讀的報名人士，可獲優先抽籤。
5.15晚舉行決賽
搶包山比賽分訓練、選拔賽及決賽3個階段，當中選拔賽就分初賽和複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者、包括最少6名女參賽者將可入圍，晉身同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位、包括最少3名女參賽者。所有參賽者必須完成4月7日的攀包山架及防墮安全訓練，才可參加4月14日下午舉行的選拔賽。成績最好的12名選手，將可晉身5月15日晚上11時30分至翌日凌晨零時45分舉行的決賽。
搶包山決賽分男、女子組，兩組同時作賽，得分最高的男女健兒將獲勝。為表彰比賽優勝者的卓越成就及提升活動的氣氛，由2016年起，累積取得任何三屆比賽冠軍的男女健兒將成為搶包山比賽「王中王」或「后中后」寶座的得主。至於「搶包山接力邀請賽」將一如以往在個人賽後緊接舉行，長洲地區團體的攀爬選手，將獲邀以3人為一隊參賽。
有興趣參賽的市民可於下周一(19日)起到康文署各區康樂事務辦事處，或離島區各體育館索取比賽章程和報名表格，亦可從「包山嘉年華2024」專題網頁下載章程和表格。參賽者須於3月18日或之前將填妥的表格遞交或郵寄往香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓6字樓622室康文署離島區康樂事務辦事處，亦可傳真至2854 3949。