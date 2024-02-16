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2024-02-16 15:22:16

長洲搶包山2.19起接受報名　名額200人 (附連結)

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長洲搶包山2.19起接受報名，名額200人。(資料圖片)

長洲搶包山2.19起接受報名，名額200人。(資料圖片)

康樂及文化事務署今(16日)宣布，長洲太平清酬搶包山比賽，將於5月15日晚上於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，18歲或以上、健康及體能良好人士可於下周一(19日)起報名參加，318日截止。參賽名額200個，若人數超額，大會將以抽籤方式選出參賽者。在長洲居住、就業或就讀的報名人士，可獲優先抽籤。

5.15晚舉行決賽

搶包山比賽分訓練、選拔賽及決賽3個階段，當中選拔賽就分初賽和複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者、包括最少6名女參賽者將可入圍，晉身同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位、包括最少3名女參賽者。所有參賽者必須完成47日的攀包山架及防墮安全訓練，才可參加414日下午舉行的選拔賽。成績最好的12名選手，將可晉身515日晚上1130分至翌日凌晨零時45分舉行的決賽。

搶包山決賽分男、女子組，兩組同時作賽，得分最高的男女健兒將獲勝為表彰比賽優勝者的卓越成就及提升活動的氣氛，由2016年起，累積取得任何三屆比賽冠軍的男女健兒將成為搶包山比賽「王中王」或「后中后」寶座的得主。至於「搶包山接力邀請賽」將一如以往在個人賽後緊接舉行，長洲地區團體的攀爬選手，將獲邀以3人為一隊參賽。

有興趣參賽的市民可於下周一(19日)起到康文署各區康樂事務辦事處，或離島區各體育館索取比賽章程和報名表格，亦可從「包山嘉年華2024」專題網頁下載章程和表格。參賽者須於3月18日或之前將填妥的表格遞交或郵寄往香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓6字樓622室康文署離島區康樂事務辦事處，亦可傳真至2854 3949。

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