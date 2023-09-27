長洲錦江小學派1萬元小一獎學金「招生」　今發聲明稱有「技術問題」

長洲錦江小學宣布在24/25年度入學的小一生每人可獲1萬元特別獎學。(長洲錦江小學網頁截圖)

中華基督教會長洲堂錦江小學因收生不足，早前接獲教育局通知，今個學年獲「0班」小一，其後獲准開辦私立小一班，為了吸引學生入學，長洲堂錦江小學昨日宣布，在24/25年度入學的小一生每人可獲1萬元特別獎學金，惟教育局回應指做法「不恰當亦不道德」。長洲堂錦江小學今日(27日)發聲明，稱昨日發布增設特別獎學金的通告未有交代具體細節，出現「技術問題」，致大眾關注或誤解，又指這奬學金計劃由24/25年度小一學生開始試行，日後可以推廣至不同年級學生。

錦小：擬 24/25 小一試行 日後可推廣至不同年級

錦小聲明指，在24/25年度新增小一特別獎學金的通告內容未有交代具體細節，出現「技術問題」，日後會汲取經濟，「完善校本對外發布消息的機制，避免出現相同的問題」，強調學校秉持「基督教以愛為中心」的教育理念，設立獎學金目的是因應校方著重每位學生潛能，從多元智能範疇角度出發，盡使每位學生都能接受個別裁培的資源，支持每位孩子有發展潛能機會。

校方在聲明中表示，會虛心接納指正並努力改善，獎學金計劃由24/25小一學生試行，日後可推廣至不同年級學生，強調獎學金由學生及家長申請，在學校設定的審核獎學金準則下，經校長及校董會成員審批，每名學生最高可獲批出獎學金設上限，以資鼓勵學生盡展潛能，獲取佳績。

蔡若蓮：做法「非常值得商榷」

教育局長蔡若蓮今回應事件時指，非常關注有關情況，指《學校行政手冊》及教育資助則例已對學校如何運用資源有明確指引，若有學校純粹用金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，做法「非常值得商榷」，或會向學生傳遞不正確價值觀，呼籲學校提供獎學金或物質獎勵時應有清晰明確標準，讓家長及學生不會混淆。