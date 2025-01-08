長洲「包山嘉年華」將展開　搶包山2.17起接受報名

康樂及文化事務署今日(8日)宣布，「搶包山比賽」於5月5日晚上假長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，歡迎18歲或以上、健康及體能良好人士參加。 「搶包山比賽」分為訓練、選拔賽及決賽3個階段。所有參賽者須完成4月6日的攀包山架及防墮安全訓練，方可參加4月13日舉行的選拔賽，經初賽和複賽後爭奪12個決賽席位，並於5月5日晚上11時半至翌日凌晨0時45分舉行的「搶包山決賽」。「搶包山接力邀請賽」亦於在個人賽後緊接舉行，長洲地區團體的攀爬選手，將獲邀以3人為一隊參賽。

名額由 SmartPLAY 系統抽籤分配 「搶包山比賽」名額為200人，所有名額將經由SmartPLAY系統以抽籤形式分配。在長洲居住、就業或就讀人士，可享有優先抽籤權報名參加比賽。 有興趣參賽市民必須先登記成為SmartPLAY用戶，並在完成認證後，於2月17日至28日期間透過SmartPLAY網頁、流動應用程式或智能自助服務站遞交電子抽籤申請。有關詳情，請參閱活動章程，載於「包山嘉年華2025」專題網頁。

4 月 27 日將舉行「攀爬嘉年華」 除了壓軸的「搶包山比賽」外，今年嘉年華更包括學童繪畫比賽，以及「攀爬嘉年華」等活動。包山繪畫比賽對象為離島區幼稚園學生及小學生，希望藉比賽增進對傳統搶包山及本土習俗的認識。

至於4月27日早上舉行的「攀包山隊際接力賽」，由大會邀請本地大專院校、政府部門、公用事業及工商機構參加，歡迎市民到場觀賞及為參賽者打氣。同日下午舉行的「攀爬嘉年華」將包括攀爬同樂活動、攤位遊戲、手工藝製作和綜合表演等，同場更設有「許願包山」和展出學童繪畫比賽的得獎作品，歡迎市民到場參與及觀賞。