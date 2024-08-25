長者今起須使用樂悠咭享2元乘車優惠 乘客：可遏止濫用

政府長者及合資格殘疾人士的「二元優惠計劃」今日(25日)起實施新安排，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能享用二元優惠票價。其他逾60歲以上未有持證者，可繼續使用長者八達通乘搭港鐵，但須付半額或全額車費。

乘客：雖麻煩但可遏止濫用

陳伯伯表示，由於一直沒注意到樂悠咔申請的有效期，所以拖到現在才提出申請。他指，今天得知需要使用樂悠咭，於是詢問港鐵職員，但職員無法提供申請地點資訊，「咁唯有自己上網搵，上網只係叫我嚟黃大仙社區中心」，陳伯伯只能從離島前往黃大仙申請。陳伯伯認為換咭過程雖麻煩，但政策可遏止濫用長者八達通情況。

84歲的杜婆婆表示，她平時不太喜歡到處走動，很少出門，因此一直沒有申請樂悠卡。直到今天準備搭地鐵時，她才知道原來所有人都需要申請樂悠卡才能享受2元優惠。為此，她特意前往臨時服務中心來申請。