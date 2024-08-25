熱門搜尋:
電腦節2024 國家隊訪港 自助餐優惠 Chiikawa 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-08-25 17:03:12

長者今起須使用樂悠咭享2元乘車優惠 乘客：可遏止濫用

分享：
長者可在8間臨時申請服務中心申請樂悠咭。(林俊源攝)

長者可在8間臨時申請服務中心申請樂悠咭。(林俊源攝)

政府長者及合資格殘疾人士的「二元優惠計劃」今日(25日)起實施新安排，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能享用二元優惠票價。其他逾60歲以上未有持證者，可繼續使用長者八達通乘搭港鐵，但須付半額或全額車費。
 

按此申請樂悠咭

乘客：雖麻煩但可遏止濫用

陳伯伯表示，由於一直沒注意到樂悠咔申請的有效期，所以拖到現在才提出申請。他指，今天得知需要使用樂悠咭，於是詢問港鐵職員，但職員無法提供申請地點資訊，「咁唯有自己上網搵，上網只係叫我嚟黃大仙社區中心」，陳伯伯只能從離島前往黃大仙申請。陳伯伯認為換咭過程雖麻煩，但政策可遏止濫用長者八達通情況。

84歲的杜婆婆表示，她平時不太喜歡到處走動，很少出門，因此一直沒有申請樂悠卡。直到今天準備搭地鐵時，她才知道原來所有人都需要申請樂悠卡才能享受2元優惠。為此，她特意前往臨時服務中心來申請。

adblk5
長者需使用樂悠咭方可享2元乘車優惠。(陳奕釗攝) 長者需使用樂悠咭方可享2元乘車優惠。(陳奕釗攝) 長者可在8間臨時申請服務中心申請樂悠咭。(林俊源攝) 長者可在8間臨時申請服務中心申請樂悠咭。(林俊源攝) 長者可在8間臨時申請服務中心申請樂悠咭。(林俊源攝) 長者可在8間臨時申請服務中心申請樂悠咭。(林俊源攝) 長者可在8間臨時申請服務中心申請樂悠咭。(林俊源攝)

港鐵日前提醒，仍未申請的合資格人士，盡快遞交申請「樂悠咭」，申請手續需時約四星期。未持「樂悠咭」的人本周日將無法再享用2元優惠票價，當中60至64歲乘客須支付成人車費；65歲或以上乘客如繼續用現有的「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」乘搭港鐵，優惠只有由港鐵公司提供的約成人車費半價。

九巴亦表示，將配合新規定，起所有60歲或以上乘客，必須使用「樂悠咭」，才能以每程車資＄2乘坐九巴和龍運巴士；60至64歲人士不使用「樂悠咭」，須支付成人車資；65歲或以上人士使用不記名長者八達通或個人八達通，乘坐九巴和龍運巴士，會享有由兩間公司提供的車資半價優惠。
 

林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖） 林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖） 林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖） 林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖） 林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖） 林超英分享網民慳電10招｜（am730製圖）

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️

 
 