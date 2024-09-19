長者咭30周年｜9.20至9.26優惠周　飲食買嘢有折扣 (附全港商戶名單)

為慶祝「長者咭計劃」推出30周年並推廣尊敬長者的精神，社會福利署於9月20日至9月26日舉辦「長者咭計劃30周年優惠周」，以本地飲食業、零售業和其他商戶提供的特別折扣及優惠，向持長者咭的長者表達敬意和關懷。 ▼▼▼商戶名單全面睇▼▼▼

「長者咭計劃」自1994年4月1日起推行，至今已有30年。計劃旨在推廣尊敬和關懷長者的精神，並透過印發長者咭予65歲或以上的香港居民，方便他們享用政府部門、公共機構和商戶所提供的折扣和優惠。長者咭辦事處至今已發出超過250萬張長者咭。