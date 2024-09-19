長者咭30周年｜9.20至9.26優惠周　飲食買嘢有折扣 (附全港商戶名單)

為慶祝「長者咭計劃」推出30周年並推廣尊敬長者的精神，社會福利署於9月20日至9月26日舉辦「長者咭計劃30周年優惠周」，以本地飲食業、零售業和其他商戶提供的特別折扣及優惠，向持長者咭的長者表達敬意和關懷。
▼▼▼商戶名單全面睇▼▼▼
「長者咭計劃」自1994年4月1日起推行，至今已有30年。計劃旨在推廣尊敬和關懷長者的精神，並透過印發長者咭予65歲或以上的香港居民，方便他們享用政府部門、公共機構和商戶所提供的折扣和優惠。長者咭辦事處至今已發出超過250萬張長者咭。
優惠周期間，全港18區超過300間參與的機構和商戶，包括約1450間門巿，均會張貼優惠周的宣傳海報，持咭的長者只需以手機掃描宣傳海報上的二維碼，即可瀏覽參與商戶名單及優惠資料(或按此)。社署網頁及「長者咭計劃」手機流動應用程式亦載有相關資料。
為進一步推廣優惠周，社署已在YouTube頻道推出優惠周的全新宣傳短片，歡迎市民瀏覽。市民如就優惠周有任何查詢，可於辦公時間致電2152 2847與長者咭辦事處聯絡。
長者咭辦事處地址︰
- 香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2204室
- 辦公時間︰星期一至五：上午八時四十五分至下午一時及下午二時至六時 (下午一時至二時為午膳時間) 星期六、日及公眾假期休息
- 長者咭辦事處電話︰3583 2959