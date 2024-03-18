長者孤獨感增致自殺升 葉兆輝倡移民子女保持聯絡

本港人口老化問題嚴重，長者自殺率近期更維持高水平。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝認為，受家人移民和近年疫情等影響，令長者孤獨感加大，建議社區為長者提供更多服務和做好鄰里支援等，最重要是令他們感到「不被遺棄」。中心將先訓練6區關愛隊，令隊員可透過「洗樓」找出需協助的隱蔽長者。

歷時3年多的防疫措施和移民潮，加上人口老化問題來得急速，令長者的焦慮程度和孤獨感增加，最近亦不時發生涉及「雙老家庭」的悲劇。身兼精神健康諮詢委員會委員的葉兆輝昨出席一個電台節目稱，被遺棄的感覺對長者而言甚難受，加上不時有年輕家庭移民，「有時候係你攞走咗佢孫仔，以致佢生活嘅寄託少咗。」