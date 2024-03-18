長者孤獨感增致自殺升 葉兆輝倡移民子女保持聯絡

本港人口老化問題嚴重，長者自殺率近期更維持高水平。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝認為，受家人移民和近年疫情等影響，令長者孤獨感加大，建議社區為長者提供更多服務和做好鄰里支援等，最重要是令他們感到「不被遺棄」。中心將先訓練6區關愛隊，令隊員可透過「洗樓」找出需協助的隱蔽長者。
歷時3年多的防疫措施和移民潮，加上人口老化問題來得急速，令長者的焦慮程度和孤獨感增加，最近亦不時發生涉及「雙老家庭」的悲劇。身兼精神健康諮詢委員會委員的葉兆輝昨出席一個電台節目稱，被遺棄的感覺對長者而言甚難受，加上不時有年輕家庭移民，「有時候係你攞走咗佢孫仔，以致佢生活嘅寄託少咗。」
葉兆輝理解每個家庭的困難，認為子女如果計劃移民應及早通知家中長者，為他們妥善安排甚至邀請社工定期探訪，離港後也應多與他們進行視像通話等，保持聯絡。他又指，黃大仙區和深水埗區等有較多隱蔽長者，社會要幫他們重建鄰里和社區關係，令他們願意接受地區中心幫助、鼓勵主動求助和參與社區活動。
關愛隊受訓「洗樓」覓獨居長者
去年《施政報告》提出由關愛隊識別社區隱蔽家庭，葉兆輝透露中心正積極與各區關愛隊合作，訓練隊員後可讓他們以「洗樓」方式，找出更多需要幫助的隱蔽長者。他指，中心獲馬會資助後，會與非政府機構在6個長者佔比和地區人士參與率較高的地區推出計劃，包括葵青區、元朗區、離島區、北區、觀塘區和深水埗區，初時預計每區可幫助約750名長者，日後擴至全港有望幫助逾萬名長者。
關愛隊接受培訓後已經接觸到隱蔽獨居長者，葉兆輝舉例稱，黃大仙關愛隊受訓後，終在一次行動發現區內不少獨居長者，強調最重要是讓長者感覺到沒有被遺棄，「喺社區有隔離(措施)時，孤獨感會更大，有時唔係無物質生活，而係呢種孤獨感。」另外，他留意到學童自殺問題已有所紓緩，相信與各方面相關參與度提升有關，又稱青少年精神健康需要關注的同時，教師壓力亦不容忽視。