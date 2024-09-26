長者安居協會推可外攜平安鐘 「一線通守護卡」 實時獲取長者位置

長者生活遇緊急情況時，按動平安鐘就能獲得援助，故平安鐘不只要有，更要近身。長者安居協會今日(26日)宣佈推出全新產品「一線通守護卡」作爲新一代「出得街嘅平安鐘」，讓任何年齡人士外出時，可呼叫緊急支援服務。協會於9月26日起發售「一線通®守護卡」，詳情可瀏覽協會網站，或致電2952 7250。

協會表示「一線通守護卡」，其設計輕巧、簡單、易攜，僅10.5cm x 6cm x 1.05cm，約重70g，可以掛頸或放入褲袋或者手袋；使用按動按鍵可直達「一線通平安鐘」7/24服務支援中心，遇事求助。另外配備位置搜尋功能、守護服務及快速撥號鍵，能攔截陌生來電。另外，「一線通守護卡」背面可插樂悠卡或八達通，用戶外出可以用來乘車，付款，並配有應用程式，讓家人和照顧者可經應用程式隨時隨地掌握用戶實時位置及馬上收到求助信息。指定電話更可以打入「一線通®守護卡」，雙向通話。