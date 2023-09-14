長者安居樂｜房協豐頤居租出85%單位

第三個房協長者安居樂項目豐頤居312個單位近85%已經租出，項目7月底開始選樓， 8月底陸續交鎖匙及入伙。豐頤居樓高29層，超過一半屬一房單位(168個)，已經全數租出，其餘為開放式單位(144 個)，尚餘52個單位待租。房協周五（15日）起供市民預約參觀待租單位。

房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦表示，樂頤居自3月開放參觀後反應踴躍，參觀人次累計有逾萬人次，至今有400宗申請輪候中，包括輪候現有項目及未來粉嶺項目的單位。他又指，房協仍有3個籌備中的長者安居樂項目，其中粉嶺項目預計2024年底至2025年初推出，另外觀塘和筲箕灣項目則於2030年後推出。