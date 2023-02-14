長者安居樂「豐頤居」下月開放示範單位 最快第三季入伙

房協主席陳家樂(右)指，指正研究整合投資組合或透過貸款或發債籌集資金，以確保有充足現金流應付營運需要；但毋需大規模融資；國左為房協行政總裁陳欽勉。

房協相隔約20年後，再推出「長者安居樂」項目。房協主席陳家樂表示，位於紅磡利工街的第3個「長者安居樂」項目「豐頤居」，將於下月開放示範單位予公眾參觀，預計首批住客今年第三季入伙。

豐頤居樓高29層，提供312個單位，超過一半屬一房單位(168個)，其餘為開放式單位(144 個)。「長者安居樂」計劃現採用單一輪候冊編配安排，適用於計劃內已經落成及興建中的所有項目，申請人不用重覆遞交申請。

房協主席陳家樂昨在傳媒午宴上表示，除了「豐頤居」外，房協將在新發展項目中加入「長者安居樂」單位，包括粉嶺百和路項目、觀塘花園大廈(二期)重建的首階段，以及明華大廈第三期重建。連同豐頤居，預計共提供近 1,400個「長者安居樂」單位。

乙明邨 新樓年內落成 長者寬敞戶遷入可終身免租

另外，房協在乙明邨邨內空地，以鋼結構「組裝合成」興建一幢10層的長者大樓，設有64個長者單位，預計今年落成，全長者寬敞租戶可獲優先調遷至新大樓，並可享終身免租優惠。房協現時亦有5個專用安置屋邨項目，共提供逾10,000個單位。其中洪水橋/厦村項目將提供近2,600個單位；粉嶺百和路項目將提供近1,500 個單位，預計2024年落成。

陳家樂又指，房協現正規劃及興建的項目多達 25 個，預計於未來 20 年提供超過45,000個單位，其中約35,000個單位將於10年間落成。他形容建屋量是房協歷來最高，較以往10年多4倍。

研究貸款發債 但毋須大規模融資

他稱，房協目前的財政狀況穩健。但大約兩年內將出現現金淨流出的情況。為了做好規劃準備，房協正研究不同的方案，例如整合投資組合或透過貸款或發債籌集資金，以確保有充足現金流應付營運需要，預計今年底前有定案。他補充，因房協於2025至28年陸續有項目落成，資金將會回籠，足以應付資金需要，故毋需大規模融資。

而今年是房協成立75周年，房協行政總裁陳欽勉指，會以「創建宜居．永續共融」為主題，舉辦連串活動，包括4月舉行國際研討會和慶祝酒會等。