長者日2022｜3間巴士公司設優惠　一種交通工具全民免費搭 (附名單)

今日(11月20日)是長者日，多間公共交通營辦商均向長者提供免費乘車優惠，包括九巴及新大嶼山巴士旗下絕大部分路線、龍運巴士所有路線，多條渡輪航線亦提供優惠。另外，全港市民今日亦可免費乘搭電車。
新巴城巴不再參與：二元乘車優惠已照顧長者
不過，新巴城巴今年未有如以往般參與計劃，兩巴回覆傳媒查詢時表示，新型肺炎疫情持續加劇公司財政壓力，加上認為二元乘車優惠已能照顧長者出行需要，故今年未能再支持活動。
長者日2022｜九巴龍運巴士
- 年滿65歲或以上長者登車時只需出示「長者咭」、香港身份證、旅遊證件，或以長者八達通卡或樂悠咭繳付車資，即可免費乘車，當日八達通所扣除車資為0元
- 不適用於九巴P960及P968線
長者日2022｜新大嶼山巴士
- 年滿65歲或以上長者登車時只需出示「長者咭」或香港身份證，毋須拍卡便可免費乘車
- 不適用於1R線
長者日2022｜港鐵、輕鐵及港鐵巴士
- 年滿65歲或以上長者以長者八達通卡或樂悠咭繳付車資，即可免費乘車，當日八達通所扣除車資為0元
- 不適用於機場快綫、往來羅湖的車程
- 乘搭東鐵綫頭等須支付頭等額外費
長者日2022｜新渡輪
- 年滿60歲或以上長者入閘時只需出示「長者咭」、樂悠咭或香港身份證，毋須拍卡便可免費乘船
- 只適用於5條指定航線的普通渡輪普通客位：中環至長洲、中環至梅窩、北角至紅磡、北角至九龍城及橫水渡(往返坪洲、梅窩、芝麻灣、長洲)
長者日2022｜天星小輪
- 年滿60歲或以上長者及一名同行者，入閘時只需出示「長者咭」、樂悠咭或香港身份證，毋須拍卡便可免費乘船
長者日2022｜電車全民免費乘搭
另外，電車今年雖有向滿60歲長者提供免費優惠，但今日同時有保險公司舉辦免費電車乘車日活動，讓全港市民無限次免費搭電車。
同日，發展局文物保育專員辦事處在中環舉辦「文物時尚•荷李活道」活動，推廣保育歷史建築，當日會有免費穿梭巴士往返愛丁堡廣場、堅道近香港醫學博物館、衛城道近孫中山紀念館、花園道近梅夫人婦女會及香港美利酒店、域多利皇后街近中環街市、荷李活道近文武廟、香港中華基督教青年會必列者士街會所及香港新聞博覽館、元創方、大館及下亞厘畢道近藝穗會。
其餘各項公共交通工具、景點、博物館及文物中心、游泳池優惠，可參閱長者日主辦機構香港社會服務聯會的網站。今日還有多間商戶或機構，向長者提供各種消費優惠，詳情可參閱社會福利署網站。