長者日2022｜3間巴士公司設優惠　一種交通工具全民免費搭 (附名單)

今日(11月20日)是長者日，多間公共交通營辦商均向長者提供免費乘車優惠，包括九巴及新大嶼山巴士旗下絕大部分路線、龍運巴士所有路線，多條渡輪航線亦提供優惠。另外，全港市民今日亦可免費乘搭電車。 新巴城巴不再參與：二元乘車優惠已照顧長者 不過，新巴城巴今年未有如以往般參與計劃，兩巴回覆傳媒查詢時表示，新型肺炎疫情持續加劇公司財政壓力，加上認為二元乘車優惠已能照顧長者出行需要，故今年未能再支持活動。

長者日2022｜九巴龍運巴士 年滿65歲或以上長者登車時只需出示「長者咭」、香港身份證、旅遊證件，或以長者八達通卡或樂悠咭繳付車資，即可免費乘車，當日八達通所扣除車資為0元

不適用於九巴P960及P968線 長者日2022｜新大嶼山巴士 年滿65歲或以上長者登車時只需出示「長者咭」或香港身份證，毋須拍卡便可免費乘車

不適用於1R線

長者日2022｜港鐵、輕鐵及港鐵巴士 年滿65歲或以上長者以長者八達通卡或樂悠咭繳付車資，即可免費乘車，當日八達通所扣除車資為0元

不適用於機場快綫、往來羅湖的車程

乘搭東鐵綫頭等須支付頭等額外費