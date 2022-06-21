長者生活津貼2022｜9月1日起劃一料5萬長者每月可多領995元 4大申請資格你要知

社會福利署今日宣布，將於9月1日落實合併普通長者生活津貼（普通津貼）及高額長者生活津貼（高額津貼）的措施，約5萬名長者受惠每月能多領995元。若長者本身正領取普通長者生活津貼，就不用再申請或交表，9月起會自動獲發新津貼金額。

安排適用於廣東計劃及福建計劃

合併後的長者生活津貼將採用現時普通津貼較寬鬆的資產上限並按高額津貼的金額發放，而每月入息限額則維持不變。此安排同樣適用於廣東計劃及福建計劃。

現時普通津貼及高額津貼分別為每月2,920元及3,915元。現時約5萬名正領取普通津貼的長者，將在合併措施實施後每月額外獲發995元。資產上限方面，單身長者上限將由現時高額津貼的163,000元，劃一放寬至374,000元，而長者夫婦上限則由現時高額津貼的247,000元，劃一放寬至568,000元。經合併後的計劃更簡單易明，資產不多於374,000元的單身長者，以及568,000元的長者夫婦可保留更多資產，劃一領取每月3,915元的長者生活津貼。