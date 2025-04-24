長者社交孤獨比率疫後續升死亡率或增　學者：移民潮社區重建等有影響

社交關係與健康有深遠影響，有研究發現本港社區長者的社交孤立情況有上升趨勢，至疫情後的45.1%。中大醫學院稱，因社交連繫貧乏狀態而發展成的孤獨感，或令長者死亡率增加，情況值得關注。有慈善團體推出跨代關愛長者計劃，盼協助長者擴闊社交，應對長者社交孤立問題。
社交孤立或致醫療開支增
社交孤立乏指與家人、朋友或其他人缺乏接觸的人，當處於社交連繫貧乏的狀態，便會發展成孤獨感，或導致容易產生負面情緒或孤獨感，自理能力也會受損，從而增加醫療開支及死亡風險，例如患上高血壓、自理能力下降、使用急症室或住院次數增加，甚至出現焦慮或抑鬱等。
中大公共衞生及基層醫療學院分析本港逾千名長者，發現過去8年在社區生活、年滿65歲的長者當中，社交孤立比率由2017至18年間的41.2%，升至疫情後2023至24年間的45.1%，反映比率在疫後仍持續上升；至於全球60歲或以上長者的社交孤立比率，也由疫情前的24.0%升至疫情期間的31.2%，疫情後則暫無數據。
常光顧店舖結業減長者外出
公共衞生及基層醫療學院副院長(教學)黃麗儀舉例稱，出現社交孤立的社區長者常見於男性、教育程度和社經地位較低、跨代溝通較弱、無法自行連接互聯網等，指出家中長者如一周內外出或聯絡次數少於兩次，便要留意對方是否為社交孤立。她又說，疫情與移民潮夾擊令長者習慣長時間留在家中，繼而漸變內向，而社區重建、經濟下行及常光顧的店舖結業等，都會減少長者外出次數。
推跨代計劃鼓勵長者連繫社區
東華三院與中大公共衞生及基層醫療學院合作，推出「無獨有偶」跨代關愛長者計劃，3年前在東華三院沙田和九龍東的長者地區中心、鄰舍中心等開始，招募逾千名長者，在識別他們社交孤立風險程度後，再與中年義工或大學生配對，透過家訪、團體活動、社區資源探索等，鼓勵長者連繫社區。計劃還推出卡牌遊戲，任務包括要求長者做運動、分享往事和日常生活等，促進跨代溝通和交流。黃麗儀表示，這些任務有助長者抒發感受，讓他們發現把事情說出來會感到開心。
截至上月，跨代關愛長者計劃已經有逾3,000人受惠，包括逾1,200名具社交孤立風險長者。中大醫學院期望，大眾應主動關心身邊有社交孤立風險人士，以及促進跨代溝通和交流等。