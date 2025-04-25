長者社交孤獨比率續升 學者：受移民潮社區重建等影響

社交關係與健康有深遠影響，有研究發現本港社區長者的社交孤立情況有上升趨勢，至疫情後的45.1%。中大醫學院稱，因社交連繫貧乏狀態而發展成的孤獨感，或令長者死亡率增加，情況值得關注。有慈善團體推出跨代關愛長者計劃，盼協助長者擴闊社交，應對長者社交孤立問題。

社交孤立乏指與家人、朋友或其他人缺乏接觸的人，當處於社交連繫貧乏的狀態，便會發展成孤獨感，或導致容易產生負面情緒或孤獨感，自理能力也會受損，從而增加醫療開支及死亡風險，例如患上高血壓、自理能力下降、使用急症室或住院次數增加，甚至出現焦慮或抑鬱等。