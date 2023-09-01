長者社區照顧服務券試驗計劃恆常化

政府今日公布將「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，並改名為「長者社區照顧服務券計劃」。可受惠人數由現時8千人增至本年度的1萬人，以及2025至26年度的1.2萬人，以回應社會對社區照顧服務的殷切需求。社區券的適用範圍擴展至輔助科技產品租借服務，以提升長者的生活質素和減輕照顧者的壓力。

另外，新措施還包括社區券持有人可同時向2個認可服務單位選購服務，增加靈活性。政府亦推出「長者服務券資訊系統」，讓持有人通過系統實時查閱社區券的使用狀況及搜尋認可服務單位，並下載每月服務時間表，以便他們依時接受服務。