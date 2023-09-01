長者社區照顧服務券試驗計劃恆常化

政府今日公布將「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化，並改名為「長者社區照顧服務券計劃」。可受惠人數由現時8千人增至本年度的1萬人，以及2025至26年度的1.2萬人，以回應社會對社區照顧服務的殷切需求。社區券的適用範圍擴展至輔助科技產品租借服務，以提升長者的生活質素和減輕照顧者的壓力。
另外，新措施還包括社區券持有人可同時向2個認可服務單位選購服務，增加靈活性。政府亦推出「長者服務券資訊系統」，讓持有人通過系統實時查閱社區券的使用狀況及搜尋認可服務單位，並下載每月服務時間表，以便他們依時接受服務。
長者最少只須支付5%社區券金額
社會福利署發言人表示，為貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」的安老服務政策方針，社區券計劃以「錢跟人走」的模式，讓合資格長者自行選擇切合個人需要的社區照顧服務。在社區券持有人和政府共同付款的原則下，負擔能力較低的長者可獲得較多政府資助。在今年7月底，共有7,377名長者正接受社區券服務。
長者可按其需要，選擇最高及最低社區券面值之間的任何面值購買服務組合，而本年度社區券價值的最高及最低面值分別為每月10,260元及4,290元。而共同付款金額共分為6級，長者須支付的金額為社區券服務組合價值的5%、8%、12%、16%、25% 或40%，政府會負責支付餘額。