長者醫療券增7內地機構可用 盧寵茂︰無就使用人數設KPI

去年《施政報告》提出「長者醫療券大灣區試點計劃」，擴大適用範圍至大灣區內合適的醫療機構；政府昨(19日)公布新進展，在第三季起增加5間綜合醫療機構和兩間牙科機構納入計劃內，近170萬名合資格的香港長者會因而受惠。醫衛局長盧寵茂指，新增機構覆蓋大灣區核心城市，又指計劃目的是為大灣區及香港居住的長者提供選擇和方便，強調沒有就使用計劃的目標人數設績效指標(KPI)。 目前港人長者擬用醫療券在內地看病，只可到香港大學深圳醫院和該院設於深圳龍崗區的華為荔枝苑社區健康服務中心使用。第三季起再多5間綜合醫療機構(全部均有提供牙科服務），相關機構除深圳外，分別位於廣州、南沙、東莞和中山，以及兩間位於深圳牙科醫療機構。(附表)

新增機構位於廣州東莞中山 醫衛局長盧寵茂解釋，政府以方便為依歸，參考8大因素，包括試點醫療機構的地理位置、服務質量、管理及營運經驗、服務範圍、服務容量、收費標準及水平，才決定揀選今次這5間醫療機構；又指計劃在內地帶來4個突破，包括首次衝出港深，覆蓋大灣區核心、首次有非港資內地三甲醫療機構參與、首次有民營醫療機構參與，以及首次有牙科專業醫療機構參與。 他以地理位置為例，形容是「精心布局」，做到「珠三角核心全覆蓋」，而選定牙科服務機構時亦希望將選定機構盡量設在港深口岸易通達的地方，方便居港長者需要。他強調計劃是便利在大灣區及香港居住的長者，沒有就使用計劃的目標人數預設KPI，亦不是鼓勵市民回到內地看醫生。

他提到目前在內地9個城巿居住的港人有逾50萬人，長者則約8.8萬人，而過去8年共有1.6萬人在內地使用醫療券，總就診人次逾16萬、金額超過5,000萬港元，並相信需求一直增加。 深圳民營機構剝牙收200至500元 至於收費水平方面，醫衛局稱，去年港大深圳醫院每宗醫療券申領交易平均金額為309元，新增機構收費相若。至於牙科，深圳民營機構一般約300至550元人民幣，剝牙200至500元人民幣，並強調內地有嚴格監管制度。醫務衛生局副秘書長李力綱指，內地監管機構不時進行「飛行檢查」或突擊檢查，確保所有醫療項目合規收費，醫衛局亦有明確的要求要試點單位不可以因為長者醫療券，而增加收費，更透露部分民營試點已表示納入試點後，擬向香港長者醫療券的使用者提供優惠。