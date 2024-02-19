長者醫療券懶人包｜大灣區試點名單增7醫療機構　一文睇清機構地點、背景及收費

醫衛局今(19日)公布把7間位於粵港澳大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，讓合資格的香港長者在大灣區使用醫療券時有更多服務點選擇，獲納入計劃醫療機構包括5間醫院及2間牙科醫療機構。政府預計各試點醫療機構將於本年第三季起會陸續展開服務，近170萬名合資格的香港長者將會因而受惠。對此，本報整合7間醫療機構的名稱、地點、背景、優點及收費等，方面讀者們一文睇清。
長者醫療券懶人包｜7間醫療機構地點及優點
|名稱
|位置
|優勢
|中山大學附屬第一醫院
|廣州市越秀區中山二路58號
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三甲醫院、全國14間國家高質量發展醫院之一、醫保定點單位、全國首8家綜合類國家醫學中心之一、「港澳藥械通」19間指定醫療機構之一
|中山大學附屬第一醫院南沙院區
|廣州市南沙區橫瀝鎮明珠灣起步區橫瀝島西側
|管理跟隨中山一院、醫保定點單位、利用高科技提升效率，如驗血流程高度自動化，很快收到結果
|中山陳星海中西醫結合醫院
|中山市小欖竹源路18號
|三甲醫院、醫保定點單位、重視中西醫結合、由香港團隊管理熟悉長者醫療券運作、「港澳藥械通」19間指定醫療機構之一
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東莞東華醫院
|東莞市東城東路一號
|三甲醫院、醫保定點單位、關注慢性疾病管理
|深圳和睦家醫院
|深圳市福田區福强路4012號
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距離福田口岸僅10分鐘車程、硬件設備優良、聘請香港醫生及護士、由香港團隊管理熟悉長者醫療券流程
|深圳愛康健口腔醫院
|深圳市羅湖區羅湖火車站大廈C區1樓大堂
|羅湖口岸步行即可到達、具管理規模、熟悉長者醫療券運作
|深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部
|深圳市福田區福華一路138號國際商會大廈B座9樓及19樓
|鄰近福田高鐵站周邊，在深港兩地提供服務，部分牙醫有香港執業資格、熟悉長者醫療券運作
長者醫療券懶人包｜7間醫療機構收費
7間醫療機構受內地單位嚴格監管，當中5間醫院若以港大深圳醫院的診金為例，醫療劵平均交易金額為309港元；而2間牙科診所參考深圳民營牙科診所收費，洗牙180元至300元人民幣、補牙300元至550元人民幣、拔牙200元至500元人民幣。
政府補充有關試點機構不可因醫療券而增加收費，醫療券只適用於指定科室/基層醫療服務，而且以上收費僅基於一般情況下，複雜個案收費或有所不同，價格定位將由醫療機構推出服務時公布。
長者醫療券懶人包｜投訴及監測機制
內地方面：受內地部門嚴格監督，每間機構按當地規定設有投訴處理機制，如有重大事故，須按規定上報當地監管機構。
香港方面：衛生署設機制抽查及審計醫療券收費，亦會與內地單位建立長者醫療券的培訓及服務保障機制，當中會有專家小組，檢視試點計劃的服務數據和質量，並定期與參加計劃的長者作滿意度的調查等。