長者醫療券懶人包｜大灣區試點名單增7醫療機構　一文睇清機構地點、背景及收費

長者醫療券懶人包｜政府公布把7間位於粵港澳大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」。(陳奕釗攝)

醫衛局今(19日)公布把7間位於粵港澳大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，讓合資格的香港長者在大灣區使用醫療券時有更多服務點選擇，獲納入計劃醫療機構包括5間醫院及2間牙科醫療機構。政府預計各試點醫療機構將於本年第三季起會陸續展開服務，近170萬名合資格的香港長者將會因而受惠。對此，本報整合7間醫療機構的名稱、地點、背景、優點及收費等，方面讀者們一文睇清。

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長者醫療券懶人包｜ 7 間醫療機構收費

7間醫療機構受內地單位嚴格監管，當中5間醫院若以港大深圳醫院的診金為例，醫療劵平均交易金額為309港元；而2間牙科診所參考深圳民營牙科診所收費，洗牙180元至300元人民幣、補牙300元至550元人民幣、拔牙200元至500元人民幣。

政府補充有關試點機構不可因醫療券而增加收費，醫療券只適用於指定科室/基層醫療服務，而且以上收費僅基於一般情況下，複雜個案收費或有所不同，價格定位將由醫療機構推出服務時公布。

長者醫療券懶人包｜ 投訴及監測機制

內地方面：受內地部門嚴格監督，每間機構按當地規定設有投訴處理機制，如有重大事故，須按規定上報當地監管機構。

香港方面：衛生署設機制抽查及審計醫療券收費，亦會與內地單位建立長者醫療券的培訓及服務保障機制，當中會有專家小組，檢視試點計劃的服務數據和質量，並定期與參加計劃的長者作滿意度的調查等。