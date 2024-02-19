長者醫療券｜大灣區試點計劃擴至東莞中山　增5間醫院及2間牙科機構 (更新)

去年《施政報告》提出「長者醫療券大灣區試點計劃」，政府今(19日)宣布，擴展長者醫療券在內地大灣區城市的使用範圍，計劃在第三季起增加7間醫療機構，包括2間牙醫機構，以覆蓋大灣區的核心城市，沿珠江三角洲的江邊設置服務點，方便在大灣區養老的港人。醫衛局局長盧寵茂指，計劃初心是便利在大灣區及香港居住的長者，提供選擇，強調沒有設績效指標(KPI)，認為是不切實際。

新增7增醫療機構，採取「5+2」方式，即5間綜合醫療機構及2間牙科專業服務機構。在新增5間綜合醫療機構方面，除現有深圳港大醫院一院兩個服務點外，還包括：

醫衛局局長盧寵茂解釋，政府以方便為依歸，參考了八大因素，才決定揀選今次這5間醫療機構，包括地理位置等，形容是「精心布局」，做到「珠三角核心全覆蓋」。他強調計劃初心是便利在大灣區及香港居住的長者，沒有就受惠人數預設KPI，並指是否有需要新增服務點、以及相關服務好不好，應該由居於內地的香港長者說了算，訂立服務人數不切實際。

盧寵茂又提到，今次計劃為長者醫療券計劃在內地帶來4個突破，包括首次衝出港深，覆蓋大灣區核心、首次有非港資內地三甲醫療機構參與、首次有民營醫療機構參與，以及首次有牙科專業醫療機構參與，又指過去8年共有1.6萬人使用，總就診人次逾16萬、金額超過5,000萬港元。

在收費方面，醫衞局副秘書長李力綱表示，醫療券只適用於指定科室/基層醫療服務，而公立、民營醫療機構受內地單位嚴格監管，試點機構不可因醫療券而增加收費。他透露，部分試點更因納入計劃推出套餐優惠。