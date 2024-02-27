長者醫療券｜牙醫學會憂擴至大灣區違政策原意　今獲盧寵茂約見：應尊重內地同行

政府早前把大灣區7間醫療機構，納入現行長者醫療券適用範圍，包括兩間位於深圳、鄰近港深邊境的牙科機構。香港牙醫學會會長陳超余上周二(20日)曾表示，措施或如鼓勵港人北上用醫療券治牙，又提到本港牙科診所用具和設備監管嚴謹，故經營成本較培訓和用料等成本較低的深圳牙科服務高。醫務衞生局局長盧寵茂今日(27日)約見牙醫學會代表，強調業界應尊重其他地區，包括內地的牙醫同行，促進專業的正面發展。
牙科專業是否貼心「市民最有話語權」
醫衞局繼上周三(21日)發聲明回應牙醫學會對「長者醫療券大灣區試點計劃」的關注，盧寵茂今日再約見學會代表，強調特區政府重視牙醫專業培訓，同樣地內地牙醫亦有獲國家認可的全面、規範化培訓，專業規管亦受國家各省市及地方衞健委的嚴格監管。他相信，香港牙醫業界會尊重其他地區，包括內地的牙醫同行。
盧寵茂又指，香港牙科專業服務是否貼心「市民最有話語權」，期望香港牙醫積極推動自身專業及服務發展，以及保持服務市民的初心。他補充，本港目前有近1,500名牙醫參加醫療券計劃、共有逾3,300個服務點提供服務，而「試點計劃」只是在深圳增加兩個牙科專業醫療券服務點，「與大灣區內的數個服務點相比，香港仍然是長者最容易取得服務的途徑。」