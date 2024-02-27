長者醫療券｜牙醫學會憂擴至大灣區違政策原意　今獲盧寵茂約見：應尊重內地同行

盧寵茂又指，香港牙科專業服務是否貼心「市民最有話語權」，期望香港牙醫積極推動自身專業及服務發展，以及保持服務市民的初心。他補充，本港目前有近1,500名牙醫參加醫療券計劃、共有逾3,300個服務點提供服務，而「試點計劃」只是在深圳增加兩個牙科專業醫療券服務點，「與大灣區內的數個服務點相比，香港仍然是長者最容易取得服務的途徑。」