長者醫療券｜6.28起適用範圍擴至中山一院　大灣區用券須先登記醫健通

衞生署公布，長者醫療券適用範圍由明日起擴展至中山一院。(資料圖片)

衞生署今(27日)公布，長者醫療券適用範圍由明日(28日)起擴展至位於廣州市的中山大學附屬第一醫院(中山一院)。合資格申領醫療券的香港長者，在現有香港大學深圳醫院及華為荔枝苑社區健康服務中心一院兩點以外，有多一個可使用醫療券支付門診醫療護理費用的粵港澳大灣區服務點。同日起合資格長者須先登記加入醫健通，方可在指定的大灣區醫療機構使用醫療券。

中山一院是「長者醫療券大灣區試點計劃」下首間開展相關安排的綜合服務醫療機構。明日(28日)起長者將可使用醫療券支付中山一院的內科、外科、婦科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、康復醫學科、檢驗科、中醫科、神經科、心血管醫學部、臨床營養科、健康管理中心和急診科共15個指定科室的門診醫療護理服務費用。

此外，由明日(28日)起，香港長者在大灣區的醫療機構使用醫療券，均須先登記加入醫健通。有關安排適用於香港大學深圳醫院、華為荔枝苑社區健康服務中心、中山一院，以及日後開展「試點計劃」相關安排的餘下6間試點醫療機構。

衞生署表示，政府於今年2月把5間提供綜合服務的醫療機構和兩間牙科醫療機構納入「試點計劃」。政府正積極與餘下6間獲納入「試點計劃」的醫療機構進行準備工作，進度良好。該6間醫療機構將由第三季起陸續開通相關安排。詳情會適時公布。