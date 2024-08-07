長者醫療券｜8.14起深圳增3個服務點　機構估計港人顧客比例會升至30%

長者醫療券大灣區試點計劃本月14日起將擴至3間深圳的綜合醫療或牙科服務機構，即增至7個服務點。其中一間機構表示，如有任何收費調整會向政府報備，並預計當醫療券適用於機構後，港人顧客比例會升至30%。
新風天域執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃今早在電台節目指在通關初期，其所屬醫院只有不足1%的香港顧客，現時已升至逾20%。他估計當醫療券適用於機構後，港人顧客比例會升至30%。院方會增設廣東話陪診服務、廣東話翻譯、招聘懂得廣東話的醫護。官蕭毅晃指大部分病人起初會選擇性價比高及簡單的項目，例如洗牙、身體檢查等。最近多了患者選擇較為複雜的項目，例如甲狀腺癌症手術、膝關節更換手術等。
指體檢服務較香港便宜約3至4倍
蕭毅晃指港府期望長者醫療券大灣區試點計劃的醫療機構服務價格不會太貴，令長者不會一次過用完醫療券限額。蕭毅晃指醫院提供的體檢服務較香港便宜約3至4倍，形容長者醫療券在內地「好用好多」。
立法會衞生事務委員會主席陳凱欣在同一節目說，估計牙科等會較吸引港人在大灣區醫療機構看診，但如骨科、痛症等，患者未必會特意北上求醫，暫時看不到會有很多港人北上求診。她又呼籲政府把關，確保公帑用得其所，只供合資格的居民使用醫療券，並不可用於購買醫療用品。