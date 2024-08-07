長者醫療券｜8.14起深圳增3個服務點　機構估計港人顧客比例會升至30%

長者醫療券大灣區試點計劃本月14日起將擴至3間深圳的綜合醫療或牙科服務機構，即增至7個服務點。其中一間機構表示，如有任何收費調整會向政府報備，並預計當醫療券適用於機構後，港人顧客比例會升至30%。

新風天域執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃今早在電台節目指在通關初期，其所屬醫院只有不足1%的香港顧客，現時已升至逾20%。他估計當醫療券適用於機構後，港人顧客比例會升至30%。院方會增設廣東話陪診服務、廣東話翻譯、招聘懂得廣東話的醫護。官蕭毅晃指大部分病人起初會選擇性價比高及簡單的項目，例如洗牙、身體檢查等。最近多了患者選擇較為複雜的項目，例如甲狀腺癌症手術、膝關節更換手術等。