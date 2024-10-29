長遠房屋策略報告料未來十年需43.8萬單位 維持供應44萬單位公私營7比3

政府公布《長遠房屋策略》2024年周年進度報告，估計未來十年需要43.8萬個單位，按年增加6,000個，並維持供應目標44萬伙；公私營供應比例維持70:30。房屋局已就《長策》檢視並提出3個優化方向，包括持續以提升房屋供應；完善置業階梯及促進青年置業；以及確保善用公屋資源，鼓勵公屋租戶上流。
新一份長策報告指，估計未來十年需要43.8萬個單位。報告指，統計處預計未來十年住戶數目淨增長達到19.7萬戶；另外預計約7.3萬戶受重建影響需要新單位。至於包括居於非住宅大廈和居於分間樓宇單位等環境欠佳的住戶，續沿用早前估算約有12.7萬戶。報告提及，政府將會立法制定住宅樓宇分間單位的出租制度，但「簡樸房」最終規管方案未定，並會在下一年期「長策」檢討有關數字。
房屋局表示，政府會把2025/26至2034/35年度十年期的公私營房屋新供應比例維持在70:30。按此，總房屋供應目標44萬個單位中，公營房屋供應目標為30.8萬個，私營房屋供應目標為13.2萬個。當局強調，在未來10年，政府已覓得足夠土地，可滿足30.8萬個公營房屋單位供應目標。
私營房屋供應方面，房屋局指，未來5年會通過賣地及鐵路物業發展，為市場提供可興建約8萬個單位的土地；加上市區重建局項目和其他私人土地發展項目，將可滿足《長策》未來十年期內13.2萬個單位的私營房屋的供應目標。至於較短期的私樓供應，根據今年9月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為10.8萬個單位，按年增1,000個。
4.38萬個公屋富戶
房屋局指，未來十年，房委會將以邁向60:40的比例作為規劃基礎，興建綠置居和其他資助出售單位；亦會加強打擊濫用公屋，於2022/23至2023/24年度，已收回的約5,000個單位，等同興建一條中型屋邨的單位數目。截至2024年8月底，房委會轄下約有4.38萬個「富戶」(佔整體公屋租戶約5.4%)，當中有約3.79萬戶及約5,800戶分別正繳交倍半及雙倍淨租金，另有約110戶正繳交市值租金。房委會將全面檢視「富戶政策」，考慮按「能者多付」的原則，增加「富戶」所須繳交的額外租金，並要求有能力負擔租住甚或購置私樓的公屋戶，遷出其公屋單位。
團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊指，報告反映公營房屋落成量已開始扭轉「頭輕尾重」的情況，並認為三個優化方向亦體現當局政策重點從提量到提質的轉變；建議公私營房屋供應比例不應全港劃一，應考慮各區的產業結構、人群特徵及住屋需求等因素，因地制宜作針對性的調整。