門診病人服食新冠口服藥 研究指有效減死亡率

本港在年初第五波新冠肺炎疫情高峰期，開始向確診者處方輝瑞或默沙東新冠口服藥。港大醫學院一項研究發現，兩款口服藥均有效減低死亡率和入院後病情惡化，滿60歲患者更有助減低住院風險。不過，就未完成接種新冠疫苗的確診者，默沙東口服藥對減死亡和入住風險無明顯幫助。醫學院稱，數據會交醫生和政府參考，但不宜建議處方哪一款藥，又稱不能直接比較兩款藥。

醫管局現時會向符合指引的確診者，處方默沙東研發的莫納皮拉韋或輝瑞研發的帕克斯洛維德新冠口服藥，包括滿60歲病人、60歲以下未打齊針病人等。港大醫學院分析2至6月逾萬名有服用口服藥，以及10萬名無服用的門診確診者，發現有服藥組別的死亡率和入院後病情惡化的風險，均較對照組小，但默沙東對入院風險未見明顯影響。

項目揀選研究病人時，已排除居於院舍的長者、入院後才確診、有病徵5日後才服藥的病人，以及對輝瑞口服藥排斥的人士等。針對60歲以上患者，研究顯示兩款藥對減死亡、入院和住院惡化均有幫助，但對未完成接種疫苗的患者而言，服用默沙東口服藥與否不影響死亡和入院率，輝瑞口服藥則對減緩院內病情惡化無明顯幫助。

領導研究團隊的港大藥理及藥劑學系助理教授黃競浩指，數據僅初步顯示默沙東口服藥對減住院目前未見幫助，相信有較多數據和分析近月個案後，結果或有不同。他又說，第五波疫情初期入院標準較嚴謹，或導致當時入院率較低。

兩款口服藥不能直接比較

被問到日後藥物短缺時，是否可暫停向未打齊針病人處方默沙東，黃競浩指數據交予醫生和政府後，會由醫生按臨床病情、意願等，決定處方哪一款口服藥，他不適合評論醫生應處方哪一款藥。他並說，由於兩款藥物的對照組對象條件有別，故不能直接透過今次研究，比較兩款口服藥的效用。

另外，本港昨增5,210宗確診，包括478宗輸入個案。昨再多12名患者離世，第五波疫情累計10,172宗死亡個案。