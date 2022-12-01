門診設跨專業服務 全方位照顧愛滋病人

今日是世界愛滋病日，本港新增個案數目與全球趨勢一樣持續向下，今年首9個月只有300多宗。運作超過10年的瑪嘉烈醫院愛滋病診所門診，會將合適病人轉介往綜合模式護士診所，接受評估、教育和輔導等，性傳播感染篩查服務今年度更新增淋病和衣原體，盼早發現和治療防止傳播。有醫生強調，患者如檢測不到愛滋病等同不具傳播力，他們也可正常過活和組織家庭。 世界衛生組織自1988年起，將每年的12月1日定為世界愛滋病日，今年主題為平等(Equalize)，希望不止有平等機會獲得藥物，在社交、選擇伴侶方面也應該要平等。本港每年新增的愛滋病個案，隨著藥物效用提升、大眾對疾病認識和保護增加，已由2015年前的升勢轉為逐年減少，今年首9個月共錄得307宗。

盼向家屬提供正確資訊補關係 愛滋病患者除要接受生理上的治療外，他們所面對的心理壓力亦不容忽視。瑪嘉烈醫院臨床心理學家譚嘉恒表示，愛滋病人現時除生存還要面對生活，診所主要目的是減低病人要應付多個專科診療的心理壓力。 譚嘉恒舉例指，有患者家人、伴侶擔心患者的身體狀況，診所作用是向他們提供正確資訊，甚至為患者與伴侶修補、重塑因愛滋病而影響的關係。醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢表示，現仍有牙醫拒絕為愛滋病人應診，「當然要講多啲、多啲人認識。」他強調，只要檢測不到便等於不可傳播。 跨專業愛滋病服務團隊包括傳染病醫生、臨床心理學家、藥劑師等組成，精神科醫生和醫務社工等亦會有支援。曾德賢說，涵蓋多個專業範疇是團隊的優勢，他們可容易察覺到病患不欲傾訴的問題，坦言會直接「挖啲問題出嚟」，當醫患建立關係、有互信，團隊便能幫忙病人。