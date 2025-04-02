閃綠燈照衝馬路　旺角多人被罰2000蚊片瘋傳　網民：好多人已忘記

警方上月24日起舉行大型執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，社交平台近日流傳一段影片，指旺角多名行人因於綠燈「閃爍」時過馬路被執法人員截停，要罰款2,000元。

影片可見當時為白天，現場為旺角彌敦道亞皆老街交界十字路口，馬路兩旁有多名警員及交通督導員巡邏，有行人被警員截停帶到一旁問話。樓主於影片中寫上「綠燈斬（眨）緊燈嘅時候衝入去（過馬路）一樣會中招㗎」，「現場見到有幾個被捉」，提醒「旺角捉過馬路啊，提醒大家唔好亂咁過啊，我老竇曾經有一次試過，綠燈眨燈過馬路一樣被人捉，罰咗啲錢」。

「呢個位咁熱門仲夠膽亂嚟？」

影片引發網民熱議，有人質疑「綠燈閃緊未轉紅，點解唔過得？」，惟有網民反駁，「綠公仔閃緊都不能過，這是很多年的法例，很多人都已經忘記」、「明知捉人都照行，那就沒辦法了」、「呢個位咁熱門仲夠膽亂嚟？」、「企晒人都比人捉果D真係抵」、「成件龜背棟咗喺度，你仲行，唔捉你捉邊個？」

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路，應在行人路的路邊石旁邊等候。若「綠色人像」燈號閃動時正橫過馬路，應繼續穩步前行，會有足夠的時間，安全到達對面的行人路或路中央的安全島。根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。