開創意想不到的前路 在乎一個機會和決定

在大學修讀心理學及犯罪學的楊曉雯，畢業後便決心跳出框框，通過數碼港平台參與金融科技初創Nu-Credits的實習工作。

創科熱潮盛行，政府大力發展創科產業及培育創新人才，初創企業對人才需求有增無減。年青朋友面對日新月異的創新科技，會否嚮往投身新奇有趣的創科行業，但又礙於欠缺與科技相關的專科背景而卻步？

在大學修讀心理學及犯罪學的楊曉雯，畢業後便決心跳出框框，通過數碼港平台參與金融科技初創Nu-Credits的實習工作，不但接觸到區塊鏈技術及實務應用，更有機會參與拓展海外業務，對後來加入律師事務所善用區塊鏈技術提升營運成效，以至幫助公司促進跨境業務，都大有幫助。創科實習不但啓發她對創科的興趣，驅使她自學嶄新科技，更燃點她的創業夢。早前她憑著「網上診症」創業意念勝出實習計劃的創業大賽，現時繼續於科技公司工作，不斷吸收行業知識，期待日後踏上創業之旅。

事實上，無論是初創企業，或正積極推行數碼升級的傳統企業，都需要掌握多元知識及技能的人才。不同學業背景的年青朋友，正好把握投身創科行業的機會，廣泛吸納科技以至不同行業知識，拓濶視野，啓發新思，打開一道又一道機遇之門。

這個決定性的機會就在下星期。數碼港將在 3月24至25日舉行實體招聘博覽，匯聚超過 150 間科技企業及初創公司提供超過 1,500 個職位，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈和網絡安全等行業，屆時更有Web3、元宇宙、虛擬資產、大灣區前景等專題及招聘講座，為初投創科行業的參加者指路。

把握機會，啓動創科，開創前路！

詳情：ccf.cyberport.hk/ccf2023