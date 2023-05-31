開天殺價 落地還錢！ 巴士6.18加價 增幅3.9%至7%

5間專營巴士公司早前申請加價幅度驚人，其中九巴要求加9.5%，新巴城巴則提出日常路線票價劃一加兩元。至昨日政府「還價」，批准「5巴」於6月18日父親節起加價3.9%至7%，其中城巴(專營權二)將迎來1997年營運至今的首次加價。當局指，新收費下約87%乘客每程多付車資不超過5毫、近乎全部乘客每程多付車費不超過1元，形容加幅溫和。本報以政府公布的平均加幅推算，現收費逾20.4元的城巴(專營權一)、新巴路線，加幅或超出1元。有立法會議員同意加幅「數字唔嚇人」，但指實際加幅與早前申請加幅相差太遠，批評以「期望管理」方式處理加價。



特首會同行政會議批准5間專營巴士公司加價，在「專營巴士豁免隧道費基金」對沖後，城巴(專營權一，即港島及過海巴士)、新巴平均加幅4.9%、城巴(專營權二，即機場及北大嶼山巴士)和龍運巴士加4.2%、九巴加3.9%，而新大嶼山巴士因沒有路線途經政府收費隧道，批准的7.0%加幅未能獲對沖。 運輸及物流局長林世雄形容加幅溫和，指批准加價時已考慮巴士公司財政狀況和前景、公眾接受程度和負擔能力等，並一併考慮社會復常、新發展區人口增長帶來額外巴士服務等最新因素，認為加價方案有充分數據基礎、經審慎審批。 部分巴士公司最終獲批的加幅，遠低於運物局早前提交立法會文件所述的建議加幅(見表)。林世雄未有正面回應做法會否使巴士公司每年申請加價，僅稱今次是按既有機制處理，又說申請是去年第五波疫情時提交，當時連何時通關、復常也屬未知之數，故審批時已考慮社會最新情況，日後亦會謹慎處理加價。他並稱，未來會想辦法增加巴士公司非票務收入，舉例指可在巴士站增設「集運箱」、開放巴士車廠的充電設施予公眾使用等，會繼續與巴士公司商討。

每程加幅大部分低於5毫至1元 運物局預計，新收費下大約87%乘客每程須多付少於0.5元、近乎所有乘客每程須多付不超過1元，林世雄直言明白加價不論多少都不會受歡迎，但巴士公司亦需要一些額外財政資源，維持優資、高效和安全的巴士服務。按政府公布的平均加幅推算，城巴(專營權一)、新巴收費逾20.4元、九巴逾25.6元的路線，加幅便有機會多於1元。 根據現有收費估算，車費23.3元、來往沙田市中心至西貢黃石碼頭的九巴289R線，日後或增至24.2元；車費5.4元、往返鑽石山站及九龍站的九巴11號線，車費或上調至5.6元。港島方面，由小西灣(藍灣半島)往數碼港的新巴49X線料由14.5元增至15.2元、往返利東邨及香港仔的城巴98線由3.1元增至3.2元。